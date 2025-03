Com esclarecimento sobre «traição», Jéssica Galhofas quebra silêncio após separar-se de Francisco Vale

Jéssica Galhofas faz novo comunicado sobre Francisco Vale : A ex-concorrente do Big Brother emitiu um comunicado nas redes sociais que está a dar que falar.

Lidar com as críticas e especulações: Jéssica expressou indignação pelas mensagens de ódio recebidas, pediu às pessoas que respeitem a sua vida pessoal e a de Francisco Vale.

Jéssica Galhofas recorreu às suas stories no Instagram, na noite de terça-feira, 25 de março, para emitir um novo comunicado sobre a separação de Francisco Vale, anunciada no início deste mês. A ex-concorrente do Big Brother e futebolista decidiu abordar, de forma direta, as especulações e críticas que têm surgido em torno do fim do relacionamento.

«Vou falar pela última vez da minha separação com o Francisco», começou por afirmar Jéssica. A seguir, fez questão de esclarecer que não houve traição de parte a parte, pedindo aos seguidores que parassem de acreditar em tudo o que leem: «Primeiramente, não houve traição de lado nenhum. Parem de ser tão ingénuos e deixem de acreditar em tudo o que leem».

Veja aqui o comunicado:

A ex-concorrente do Big Brother também se mostrou incomodada com os julgamentos feitos por alguns, destacando que cada pessoa lida com uma separação à sua maneira: «Cada um lida com a separação à sua maneira. Portanto, parem de julgar porque um mete fotos do corpo ou porque o outro mete uma foto com um amigo. Vocês não sabem de nada, não se esqueçam disso».

Jéssica criticou ainda as acusações infundadas sobre possíveis novos relacionamentos, sublinhando que as pessoas só sabem o que ela ou Francisco decidem partilhar: “É fácil mandar mensagens de ódio, isso também eu faria se fosse cobarde como muitos de vocês que não têm nada de interessante para fazer da vossa vida. É triste que muitos só estejam bem com o mal dos outros”, afirmou.

A ex-concorrente do Big Brother terminou o comunicado com uma mensagem de respeito pela sua reconstrução pessoal e de Francisco: «Cada um de nós está a seguir a sua vida, o seu caminho, a sua reconstrução pessoal. Sei que muitas pessoas que nos apoiam gostariam de ver outro final, mas juntos ou separados o importante é estarmos bem. Respeitem só isso».

Por fim, Jéssica fez um apelo para que os críticos respeitassem as decisões de cada um, enfatizando que a vida de ambos é algo privado: «Se um tiver a pôr a carne no mercado ou o outro já tiver outra pessoa, o que isso vos diz respeito? Nada! Só a ele e a mim isso diz respeito, por tanto fo*a-se para cada um de vocês que só manda mensagens de ódio» desabafou.

Veja também:

Jéssica Galhofas e Francisco Vale separados: «Não estamos em guerra» - Big Brother - TVI

É oficial: Francisco Vale e Jéssica Galhofas comunicam fim da relação - Big Brother - TVI