Durante a gala, Jéssica Galhofas «explode» com Francisco Vale. Veja o que motivou a nomeação!

A gala deste domingo foi intensa e os concorrentes não esconderam a sua revolta e indignação com todos os acontecimentos e confrontos.

Durante o intervalo da gala, na casa, Jéssica Galhofas teve um conflito com Francisco Vale, após ter visto imagens do colega a falar sobre si que a deixaram incomodada: «Tens a lata de dizer que eu estou a jogar contigo. E não me vieste dizer, como não me vieste dizer que te tinham perguntado isso», afirmou.

«Nós vamos ter um grande problema se te estás sempre a esquecer do que dizes ou fazes. Eu nunca na vida ia brincar ou jogar com os sentimentos de alguém. Há de vir a primeira pessoa que diga que eu jogo com os sentimentos de alguém, parto-lhe as trombas todas», afirmou a concorrente, revoltada.

Durante as nomeações, Jéssica Galhofas surpreendeu todos ao nomear Francisco Vale.

No pós-gala, Jéssica Galhofas desabou em lágrimas e justificou-se: «Quando eu ouvi o Vale a dizer que poderia pensar que eu podia jogar com ele…».

«Eu nunca na vida, acho que já dei a entender a todos que começaram comigo este jogo, que eu nunca vou jogar com os sentimentos de ninguém e nunca vou magoar alguém ou jogar com alguém sabendo que a pessoa gosta de mim ou que se está a aproximar de mim. A partir do momento que o Vale me abriu o coração, nunca na vida há de vir a primeira pessoa me dizer: ‘Jéssica jogaste comigo e com o meu coração’», acrescentou, em lágrimas.

Por sua vez, Francisco Vale justificou-se: «O que eu respondi certamente foi ‘pode, não sei’. Deve ter sido uma resposta bem vaga, porque eu sei que a Jéssica nunca na vida ia jogar comigo, mas estamos num jogo e eu posso ter dito ‘pode estar a jogar’. Eu acredito na Jéssica, sempre acreditei e vou continuar a acreditar. Confio muito nela».

