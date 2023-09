Jéssica dividida entre Fábio e Francisco Vale? Concorrente diz tudo o que sente. Saiba aqui!

Jéssica desabafa com Monteiro e mostra-se confusa: «Eu sinto-me muito atraída pelo Fábio, mas…»

Jéssica Galhofas desabafou esta quinta-feira com Francisco Monteiro sobre os seus sentimentos e mostrou-se bastante confusa com toda a situação, que envolve Fábio Gonçalves e Francisco Vale: «Com o Vale é só amizade», começou por referir.

«Eu sinto-me muito atraída pelo Fábio, uma atração mesmo física e até no olhar temos aquela brincadeira de sedução, provocar… eu gosto bué disso», disse Jéssica. «Depois do outro lado, ele percebe-me até quando eu estou calada», afirmou sobre Vale.

A concorrente falou depois só sobre Fábio Gonçalves: «Eu acho que nós estamos a julgar muito. Eu acho que ele não teve a mulher para lhe mostrar… ele tem bué falta de confiança em muita coisa».

Francisco Monteiro questionou ainda se a aproximação de Francisco Vale se deveu ao avião que passou para os dois: «É exatamente isso. Ele diz que não, que foi desde que eu me aproximei do Fábio», respondeu.

Jéssica acabou por rematar a conversa com uma dúvida na sua cabeça: «Tenho momentos em que tenho vontade de falar com o Fábio e outros em que tenho vontade de falar com o Vale».

