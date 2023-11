Jéssica em pranto após nomear Francisco Vale. «Sinto-me tão culpada»

A gala do Big Brother foi recheada de emoções e terminou com a concorrente Jéssica Galhofas em pranto. Tudo porque Jéssica Galhofas optou por nomear Francisco Vale e Francisco Monteiro e, mais tarde, ficou em choque ao perceber que o amado estava no leque de nomeados.

Francisco Vale mostrou-se em baixo com esta nomeação da amiga especial e afirmou: «Foi difícil receber essa informação. (…) nunca pensei». Contudo, Vale pede à amada que «não se sinta culpada».

«As pessoas nunca iam pela pessoa que queriam que ficasse imune, porque depois a segunda pessoa ia acabar de ser nomeada (…) Pensei que ias muito pelo que o Zaza disse: ‘vou nomear o que já ia nomear, só que tentar colocar um do meio, meia ligação’ (…) Eu nunca pensei que me fosses nomear a mim».

«Estás chateado comigo, diz-me a verdade?», pergunta Jéssica em lágrimas. «Só não estava à espera. (…) Estou mais triste por não termos conseguido comunicar na prova porque sabia que ia ter consequências e teve», responde.

Jéssica Galhofas continua a lamentar-se e chora inconsolável nos braços de Vale: «Sinto-me tão culpada».