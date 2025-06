Jéssica Galhofas atravessa momento delicado e recebe apoio do ex-namorado Francisco Vale: «Sei o quanto é difícil perder...»

Jéssica Galhofas perde conta de Instagram e lança novo perfil. Ex-namorado mostra apoio.

Jéssica Galhofas revelou esta sexta-feira, 13 de junho, que perdeu a sua conta no Instagram. Sem entrar em detalhes técnicos, a ex-concorrente do Big Brother atribuiu o desaparecimento da conta a denúncias feitas por outros utilizadores e decidiu criar um novo perfil.

«E é assim, uma pessoa está no canto dela, não se mete na vida de ninguém, não cria polémicas desnecessárias, não fala da vida de ninguém e as pessoas são más e ruins. Não têm mais nada que fazer do que denunciarem a conta de alguém», escreveu.

Jéssica mostrou-se desanimada com a perda, referindo o esforço que dedicou à criação da conta anterior: «Foram meses de trabalho para ter a conta que tinha, foram dias e dias de esforço para ter o que tinha, não me caiu do céu e muito menos andei a comprar seguidores como alguns que andam aí e gabam-se de ter muita malta».

Ainda assim, garantiu que não vai desistir e que está pronta para reconstruir o que perdeu: «Mas não me vai mandar abaixo, isso nunca vou deixar, está fora de questão que deixe pessoas que andam mal da vida me fazerem desistir de tudo o que construí até hoje! Vai levar tempo, vai demorar, mas acredito que vai valer a pena (...) Deus está no comando. Obrigada a todos os que têm ajudado à sua maneira, obrigada a todos pelas mensagens de apoio e carinho! Continuem a partilhar ao máximo por favor, juntos vamos conseguir. Vocês são capazes!».

Quem também reagiu foi Francisco Vale, ex-namorado de Jéssica, que usou as redes sociais para partilhar o novo perfil da ex-companheira e apoiar: «Malta, apesar de tudo, eu sei o quanto é difícil perder a conta que tanto tempo investimos e dedicamos repentinamente. Sei que muitos dos meus seguidores também eram da Jéssica e por isso partilho, para que possam ajudá-la a ter o mínimo de repercussões possível», escreveu.

Francisco deixou ainda um apelo para que o gesto não seja mal interpretado: «Peço que não criem histórias onde elas não existem, apesar de cada um ter seguido o seu caminho temos consideração um pelo outro e queremos que cada um seja feliz. Quem quiser seguir».