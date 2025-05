«Nunca recebi nas minhas relações»: Jéssica Galhofas encantada com presente de admirador secreto

Jéssica Galhofas anunciou que terminou a sua relação com Francisco Vale há cerca de dois meses. O romance começou na casa do Big Brother 2023, mas, quase dois anos depois, os jovens, de 27 e 26 anos, respetivamente, decidiram seguir caminhos diferentes.

Agora, ao que parece, Jéssica Galhofas tem um admirador secreto que até a presenteia com flores! Foi a própria quem fez a revelação, através de uma partilha que fez nas redes sociais onde mostrava o ramo de flores que lhe foi oferecido de forma anónima.

«Eu tenho de desabafar com vocês. Eu nunca recebi flores nas minhas antigas relações (não falo da última) nem na minha vida em geral e de repente receber estas flores de uma pessoas que ainda não se identificou é mesmo muito estranho», começou por dizer a ex-concorrente do Big Brother. «Gostaria mesmo que me dissesse quem é e me explicasse o porquê. E porquê enviar para o clube onde jogo à bola. E mais uma vez OBRIGADA», acrescentou.

Percorra a nossa galeria e veja o presente surpresa que Jéssica Galhofas recebeu

Jéssica Galhofas fala sobre depressão após ficar solteira

Separada, Jéssica Galhofas recorreu às redes sociais para partilhar um desabafo com os seguidores. Numa publicação inesperada, a ex-concorrente do Big Brother 2023 falou abertamente sobre a 'depressão'...

No dia 7 de abril, a futebolista partilhou que encontrou um 'cantinho novo' para viver. Passado um dia desta revelação, a ex-concorrente do Big Brother e Secret Story – Desafio Final recorreu à rede social Instagram para partilhar post emocionante e sentido no qual desabafou sobre depressão.

«A depressão é uma batalha silenciosa que muitas pessoas enfrentam, mas que nem sempre é visível para quem está ao redor. Ter de recomeçar de maneira subtil, com uma sensação de tristeza profunda que não passa, e aos poucos, vai consumindo a energia, os sonhos e até a vontade de continuar. Sim é muito difícil», desabafou.

Para rematar o tema, Jéssica acrescentou: «Mas é importante nos lembrarmos que não estamos sozinhos. A cura começa quando nos permitimos sentir, compreender e tratar o que nos está afetar. É possível reencontrar a alegria e a realização de viver».