Solteira, Jéssica Galhofas muda de casa e assume depressão: «Sensação de tristeza profunda...»

O amor chegou ao fim! Jéssica Galhofas e Francisco Vale, do Big Brother 2023, estão separados

Separada, Jéssica Galhofas recorreu às redes sociais para partilhar um desabafo com os seguidores. Numa publicação inesperada, a ex-concorrente do Big Brother 2023 falou abertamente sobre a 'depressão'...

No dia 7 de abril, a futebolista partilhou que encontrou um 'cantinho novo' para viver. Passado um dia desta revelação, a ex-concorrente do Big Brother e Secret Story – Desafio Final recorreu à rede social Instagram para partilhar post emocionante e sentido no qual desabafou sobre depressão.

«A depressão é uma batalha silenciosa que muitas pessoas enfrentam, mas que nem sempre é visível para quem está ao redor. Ter de recomeçar de maneira subtil, com uma sensação de tristeza profunda que não passa, e aos poucos, vai consumindo a energia, os sonhos e até a vontade de continuar. Sim é muito difícil», desabafou.

Para rematar o tema, Jéssica acrescentou: «Mas é importante nos lembrarmos que não estamos sozinhos. A cura começa quando nos permitimos sentir, compreender e tratar o que nos está afetar. É possível reencontrar a alegria e a realização de viver».

De recordar que no início do passado mês de março, Francisco Vale recorreu ao Instagram para emitir um comunicado onde anunciava a separação de Jéssica Galhofas: «Olá a todos. É triste termos de chegar ao ponto de falar da nossa vida privada para que as pessoas nos respeitem minimamente nas redes sociais ou na rua», começou por dizer.

«Atualmente o casal Jekiko está separado, por razões que só a nós nos dizem respeito mas deixamos claro que não estamos em guerras, portanto agradecemos que não destilem ódio», continuou.

Mais tarde, foi a vez de Jéssica se pronunciar sobre o tema: «Vou falar pela última vez da minha separação com o Francisco. Primeiramente, não houve traição de lado nenhum. Parem de ser tão ingénuos e deixem de acreditar em tudo o que leem». Veja aqui o comunicado na íntegra.