Ex-concorrente é assistida no hospital e fica incrédula com diagnóstico: «nunca me tinha acontecido»

O dia de quarta-feira, dia 7 de abril, foi atribulado para Jéssica Galhofas. A ex-concorrente do Big Brother e do Desafio Final foi assistida no hospital e fez o relato através das redes sociais. «A minha quarta-feira não começou lá muito bem. Acho que apanhei algo que nunca me tinha acontecido», relatou.

Mais tarde, Jéssica Galhofas atualizou o seu diagnóstico. «Nunca tinha apanhado uma amigdalite. Que coisa horrível (…) Não consigo falar, não consigo comer... Tudo o que mais gosto de fazer».

Recorde-se que recentemente Jéssica Galhofas confirmou a separação de Francisco Vale. Os dois tinham uma história de amor que começou em direto durante o Big Brother 2023.

