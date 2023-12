Passaporte para a final gera discórdia! Durante a gala, Jéssica e Márcia entram em confronto aceso. Veja tudo aqui!

Big Brother: Cristina Ferreira «explode» de sensualidade! Veja as fotos do look da apresentadora

Durante a gala deste domingo, 17 de dezembro, o público esteve a escolher entre Francisco Monteiro e Márcia Soares para vencer o segundo passaporte para a final desta edição do Big Brother, por terem sido os concorrentes com maior número de votos em todas as eleições do jogador da semana.

Durante o intervalo da gala, Jéssica Galhofas mostrou-se indignada por Márcia estar a votação. «Para mim, não mereces de todo ganhar este passaporte esta noite», atirou Jéssica.

Márcia Soares reagiu ao comentário da colega: «Ainda bem que a escolha não foi tua… senão ias escolher o teu namorado, como é óbvio.»

Os ânimos exaltaram-se e as concorrentes entraram num ‘bate-boca’ aceso e trocaram acusações:

«Não gostei nada da forma que ela falou para mim naquele intervalo», explicou Márcia Soares no confessionário.

«Respira fundo, eu não me chamo Francisco Monteiro, não me vais provocar (…) Põe-te fina!», reagiu Jéssica.

A votação do público acabou por determinar que Francisco Monteiro merecia ganhar o tão desejado passaporte e o concorrente garantiu o seu lugar na final desta edição do Big Brother! Veja as reações:

