Amizade tremida. Jéssica e Vina entram em aceso confronto! Veja tudo aqui

No Big Brother, após alguns desentendimentos, Jéssica Galhofas e Vina Ribeiro tentaram resolver os seus problemas através de uma dinâmica de grupo.

Jéssica acabou por perder a calma com Vina Ribeiro e desabou em lágrimas: «Eu não preciso que alguém esteja do meu lado. Eu disse logo no princípio que não precisava desta dinâmica», começou por evidenciar Jéssica.

«Tu tens a tua razão e eu tenho a minha (...) Não conheço a Vina que tenho à minha frente, que conheci no dia 10 de setembro!», acrescentou a concorrente, visivelmente magoada.

Depois desta discussão, Francisco Vale tentou concertar a amizade das colegas, falando com ambas. Vina Ribeiro explicou que ficou magoada com algumas atitudes de Jéssica, especificamente por lhe ter revelado quais seriam as suas nomeações e a colega ter contado essa informação a outras pessoas.

«Ela é das pessoas mais próximas de mim que eu estou sempre a proteger e sempre que ela tem a possibilidade de me elevar um bocadinho, ela faz precisamente o contrário. Ela não me enaltece em nenhum momento, só me deita abaixo. Eu já tenho medo do que ela vai dizer em relação a mim», confessou Vina.

Por sua vez, Jéssica desabafou com Francisco Monteiro: «Estou muito magoada e desiludida com a Vina».

Mais tarde, Vina Ribeiro chorou na cama e foi consolada por André Lopes e Joana Sobral. A concorrente mostrou-se desiludida com Jéssica e admitiu que se sente «cansada».