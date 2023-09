Chateada, Jéssica vira costas a Vina Ribeiro: «Não falas assim para mim». Saiba o que aconteceu!

Catarina Esparteiro ofendida com mensagem de Vina Ribeiro: «Não vou responder»

Jéssica Galhofas vira as costas a Vina Ribeiro: O que estás a fazer é ridículo»

No Big Brother, os concorrentes da casa enviaram mensagens para o grupo do anexo. «Da tua casa, na tua opinião, quem não acrescenta rigorosamente nada ao programa e devia ser expulso imediatamente?», escreveu Vina Ribeiro no cartão direcionado a Catarina.

A concorrente do anexo mostrou-se incomodada e ficou ofendida com a mensagem recebida.

Mais tarde, no jardim, os concorrentes conversavam sobre as mensagens enviadas e Jéssica Galhofas confessou que ficou com «pena» da mensagem enviada por Vina Ribeiro a Catarina Esparteiro.

«Vou começar a jogar o jogo que toda a gente quer jogar aqui, que é o jogo dos amigos e assim acaba-se isso de me chamarem mesquinha»,

«Tu não tens de mudar por nada, nem por ninguém. Tens de manter a tua essência e aquilo em que acreditas», alertou Soraia.

«Mas qual jogo? Aqui ninguém está a fazer amiguinhos nem nada. Estou só a dar-te o meu ponto de vista. Aceitas, aceitas… não aceitas, temos pena!», reagiu Jéssica Galhofas, visivelmente incomodada com a afirmação da colega.

«Não me venhas dizer que eu estou a jogar um jogo de amiguinhos! Se eu quero ser amiga de toda a gente, sou amiga de toda a gente», acrescentou.

Jéssica Galhofas acabou por se revoltar e virou costas à colega, abandonando a conversa.

«Não falas assim para mim que eu não te admito», alertou Vina Ribeiro.