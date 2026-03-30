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  • Big Brother
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Entrou no Big Brother com 18 anos e foi 'aliada' de Miguel Vicente. Agora, está irreconhecível: e é um verdadeiro furacão - Big Brother

Quatro anos depois de entrar na casa mais vigiada do país, esta ex-concorrente do Big Brother 2022 está mais sensual do que nunca.

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Ainda se lembra dela? Jéssica Gomes tinha 18 anos quando entrou no Big Brother 2022, ao lado da mãe, Patrícia Silva. A jovem marcou a edição com o seu lado doce, e também por ser uma das aliadas de Miguel Vicente, que venceu aquela edição.

Quatro anos depois, com 22 anos, Jéssica está mais deslumbrante do que nunca, mas também está quase irreconhecível. A menina transformou-se em mulher, despediu-se dos cabelos claros e está mais morena do que nunca.

Nas redes sociais, são várias as fotografias em que mostra o seu lado mais sensual e arranca muitos suspiros.

Percorra a nossa galeria e veja as fotos de Jéssica Gomes que preparámos para si!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Temas: Jéssica Gomes Big Brother Fotos

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