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Jéssica Jeremias vive drama na casa nova e expõe toda a situação: «Um químico, um veneno...»

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Jéssica Jeremias vive drama na casa nova e expõe toda a situação: «Um químico, um veneno...» - Big Brother
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Jéssica Jeremias voltou a atualizar os seguidores sobre as obras na nova casa e revelou um episódio insólito que diz ter vivido com o antigo jardineiro da propriedade.

Num novo episódio da rubrica Passada com a Obra, a ex-concorrente do Secret Story 10, Jéssica Jeremias contou que, quando comprou a casa, decidiu manter o jardineiro que já trabalhava para os antigos proprietários. No entanto, a falta de tempo para analisar outras opções, devido à entrada no reality show da TVI, acabou por pesar na decisão.

«Os antigos proprietários da casa tinham já um jardineiro a trabalhar com eles. O que aconteceu foi que, quando ficámos com a casa, esse jardineiro automaticamente, porque também assim o aceitámos, ficou a trabalhar connosco. Só que como eu fiquei com a casa e, logo de seguida, entrei na Casa dos Segredos, não tinha muito tempo para andar à procura, saber orçamentos nem nada. Então disse logo que sim a este novo jardineiro. Mas já com o bichinho atrás da orelha que estava a achar que era muito caro, mas tudo bem», começou por explicar.

Depois de abandonar o programa, Jéssica decidiu procurar outras propostas e rapidamente percebeu que estava a pagar um valor muito acima do habitual. Foi então que optou por terminar a colaboração com o profissional e contratar outro.

«Quando saio da Casa, com mais tempo, procurei saber outros orçamentos de outros jardineiros e todos eles menos de metade do que aquilo que eu pagava a este. Logo aí a pulguinha ficou atrás da orelha. Houve um deles, que foi o que ficámos agora, que realmente viu a área e deu o orçamento e, lá está, menos de metade do preço que o outro jardineiro estava a cobrar. Eu falei com o jardineiro, fiquei com ele mais um mês, depois expliquei-lhe a situação, disse que não ia dar continuidade ao trabalho dele, que vinha outra pessoa, tudo ok», revelou.

Contudo, segundo a influenciadora, o episódio não terminou da melhor forma. Jéssica acusa o antigo jardineiro de ter regressado à propriedade sem autorização e de ter provocado estragos no jardim.

«Entregou as chaves da casa, o que é que aconteceu? Há um dia que ligo para o construtor – é um serviço extra a parte do jardim, não tem nada a ver com o construtor – e ele diz-me que o jardineiro tinha estado aqui. O que é que aconteceu? O senhor, como sabe que estamos a fazer obras aqui em casa, entrou aqui e o que é que fez? Jogou um químico, um veneno, um produto que mata a relva na relva. Então queimou-me a relva toda. E já não está como estava, porque o novo jardineiro já veio aqui tratar da relva e ela já está a crescer novamente», afirmou.

Além dos danos na relva, Jéssica Jeremias garantiu ainda que encontrou outro problema na zona exterior da casa, relacionado com a piscina.

«O senhor desligou uma bomba de água não sei quantas semanas, o que criou aqui rãs. Tinha sapos, tinha girinos aqui gordos», concluiu, mostrando-se indignada com a situação.

Veja o vídeo.

 

Temas: Jéssica Jeremias Drama Jardineiro Vingança

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