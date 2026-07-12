Mansão milionária de luxo: Jéssica Jeremias abre portas da casa nova e as imagens impressionam

Jéssica Jeremias está prestes a dar um grande passo na sua vida pessoal e já começou a partilhar com os seguidores alguns detalhes daquele que será o seu futuro lar. A antiga concorrente do Secret Story 10 revelou um protótipo da casa que sonha construir e as imagens não deixaram ninguém indiferente.

Nas redes sociais, a jovem mostrou a maqueta virtual de algumas divisões, dando a conhecer as ideias que pretende concretizar no projeto. Espaços amplos, arquitetura moderna e acabamentos de luxo são apenas alguns dos elementos que saltam à vista, levando muitos fãs a falar numa verdadeira "mansão milionária".

Com o sentido de humor que a caracteriza, Jéssica acompanhou a publicação com uma legenda divertida: "Se a imaginação pagasse obras… esta casa já estava pronta há meses. 😂🏡"

Apesar de a construção ainda não estar pronta, a ex-concorrente fez questão de mostrar que o sonho está bem definido, acrescentando: "Até lá, vão ficando com pequenos spoilers do que ando a sonhar todos os dias."

As imagens rapidamente geraram inúmeras reações nas redes sociais, onde os seguidores elogiaram o bom gosto da jovem e a dimensão do projeto. Muitos destacaram a elegância da futura habitação e confessaram estar ansiosos por acompanhar todas as etapas da construção.

Ao longo dos últimos anos, Jéssica Jeremias tem partilhado vários momentos da sua vida com os fãs e, desta vez, decidiu levá-los consigo numa nova aventura. Ainda sem data para a conclusão da obra, uma coisa parece certa: o resultado promete impressionar.

Enquanto a casa dos sonhos não ganha forma, os seguidores vão sendo brindados com pequenos vislumbres daquele que poderá vir a ser um dos projetos mais ambiciosos da antiga participante do Secret Story 10, que continua a alimentar a expectativa em torno da futura moradia.

Percorra a galeria e veja as imagens da futura mansão da ex-concorrente.