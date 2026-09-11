SURPRESA! Ex-concorrente do Secret Story casou-se em segredo: veja as primeiras imagens

Surpresa! Jéssica Jeremias e Wilson Manafá são oficialmente marido e mulher. A ex-concorrente do «Secret Story 10», que conquistou o segundo lugar no reality show da TVI, anunciou nesta sexta-feira, 11 de setembro, que o casal se casou na China.

A novidade foi revelada pela própria através do Instagram, onde partilhou vários registos deste dia especial e explicou por que decidiram dar este passo tão longe de Portugal.

«Hoje escolhemos o para sempre», começou por anunciar Jéssica Jeremias.

O casamento aconteceu no Consulado de Portugal na China e contou apenas com a presença de alguns amigos. Sem uma grande festa ou cerimónia, o casal privilegiou um momento reservado e intimista.

«Do outro lado do mundo, longe de casa, num dia simples, íntimo e muito nosso, demos um dos passos mais importantes das nossas vidas», escreveu.

A vida levou Jéssica Jeremias e Wilson Manafá até à China e foi precisamente aí que decidiram escrever um dos capítulos mais importantes da relação: «Entre tantos capítulos que nunca imaginámos escrever aqui, hoje escrevemos um que ficará para sempre: tornámo-nos marido e mulher», revelou a ex-concorrente.

Jéssica explicou que ambos disseram o tão esperado «sim» no Consulado de Portugal : «Com alguns amigos por perto, sem grandes cerimónias e sem tudo aquilo que normalmente imaginamos quando pensamos num casamento. Mas com aquilo que realmente precisava de estar ali: nós e a certeza da escolha que estávamos a fazer», declarou.

Para o casal, este «sim» representa também um compromisso com a família que já construíram, os filhos e os projetos que ainda querem concretizar lado a lado.

Mas haverá outro casamento

Apesar de já serem oficialmente marido e mulher, Jéssica Jeremias deixou uma revelação que promete novos momentos especiais. A cerimónia desta sexta-feira não corresponde ao «grande dia de casamento» que o casal pretende celebrar.

«Esse ainda há de chegar, com todas as pessoas que queremos abraçar e ter ao nosso lado», garantiu.

A celebração na China teve, por isso, um significado diferente: «Hoje foi outra coisa. Foi nosso. Foi íntimo. Foi o início de um novo capítulo da mesma história», explicou.

Jéssica mostrou-se particularmente emocionada por ter sido tão longe de Portugal que passou a poder chamar Wilson de marido.

A ex-concorrente terminou a publicação com uma declaração romântica ao futebolista.

Jéssica reconheceu que, a partir desta sexta-feira, há mudanças bem visíveis: um novo estado civil e duas alianças nas mãos. Mas aquilo que sente por Wilson Manafá, garante, permanece igual: «És tu. É contigo. E é para a vida», declarou.

Jéssica Jeremias e Wilson Manafá são, assim, oficialmente marido e mulher desde 11 de setembro de 2026. Recorde a última entrevista de Jéssica, na qual foi surpreendida pelo atual marido: