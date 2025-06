Jéssica Maria entrou no SS3. Agora está irreconhecível e a mudança drástica vai deixá-lo em choque

A participação num reality-show é um marco na vida de uma pessoa e faz com que ela fique na memória de quem a vê para sempre. Mas às vezes, a memória que temos dos concorrentes que passam por estes formatos não corresponde à realidade atual e Jéssica Maria é um bom exemplo disso.

A jovem, agora com 32 anos, entrou na terceira edição da Casa dos Segredos, em setembro de 2012 e foi aí que ficou conhecida do público português. A sua participação ficou na altura marcada pela relação que construiu dentro da casa com o também ex-concorrente, Cláudio Viana, mas que terminou cá fora tempos depois.

Passaram-se mais de 12 anos e Jéssica Maria é agora uma mulher diferente. A ex-concorrente afastou-se das luzes da ribalta e mudou muito, estando praticamente irreconhecível a nível físico. Jéssica já não é a jovem loira. Mudou de visual e seguiu um novo rumo, que surpreendeu tudo e todos.

Entretanto, também esteve envolvida recentemente numa polémica por conta do namoro já terminado com Flávio Miguel, ex-marido de Joana Diniz.

