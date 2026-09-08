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Há uma coincidência inacreditável no regresso de Jéssica Maria ao Big Brother All Stars. E só os mais atentos repararam

  • Sara Lima
Há uma coincidência inacreditável no regresso de Jéssica Maria ao Big Brother All Stars. E só os mais atentos repararam - Big Brother
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Jéssica Maria está de regresso aos reality shows e houve um detalhe no visual escolhido para a estreia do Big Brother All Stars que não passou despercebido. Será só coincidência?

Jéssica Maria foi uma das concorrentes escolhidas para integrar o elenco do Big Brother All Stars e, na noite de domingo, 6 de setembro, voltou a entrar numa casa 14 anos depois de se ter estreado na terceira edição da “Casa dos Segredos”.

Em 2012, a jovem de Almada tinha apenas 19 anos e rapidamente ficou conhecida como a “Barbie dos reality shows”, chegando à frase final e conquistando o quinto lugar da competição, sem nunca ter sido nomeada. 

Agora, aos 35 anos, Jéssica regressa mais madura e determinada a escrever uma história diferente. Mas houve um pormenor que não passou despercebido: o padrão da roupa que a concorrente usou na gala deste domingo é o mesmo da primeira VT de apresentação de sempre e só os mais atentos repararam.

Uma coincidência que pode ganhar ainda mais significado se recordarmos as palavras da própria concorrente sobre aquilo que procura neste regresso. Em entrevista à Maria Botelho Moniz, poucos minutos antes de entrar na casa, Jéssica confessa: «Devo esta entrada às pessoas que gostam de mim e não me viram durante este tempo todo; às pessoas que me ligaram a convidar e eu recusei e à minha família e ao meu pai, que comprou duas televisões novas só para ver».

E acrescenta: «O que eu sinto é que há um bocadinho de mim que fica sempre ali e eu tenho muitas saudades desse bocadinho. Sinto-me muito completa e feliz e falta-me esse bocadinho, não sei explicar».

A mesma pessoa, dois looks diferentes e 14 anos pelo meio entre a primeira experiência e esta última, no Big Brother All Stars. Será, por isso, o look escolhido pura coincidência ou uma homenagem à Jéssica de 19 anos que o público conheceu na Casa dos Segredos 3?

Além da Casa dos Segredos 3, Jéssica participou em formatos como Desafio Final e A Quinta: O Desafio. O Big Brother All Stars marca agora um novo capítulo para tentar recuperar a parte de si que acredita ter deixado para trás e, claro, a vitória.

Jéssica Maria teve uma transformação surpreendente ao longo dos anos.
Recorde aqui os looks da concorrente.

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Temas: Jessica maria

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