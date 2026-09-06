Entrou na Casa dos Segredos e teve várias relações polémicas. 11 anos depois, a eterna barbie dos realities está no Big Brother All Stars

Jéssica Maria está de regresso aos reality shows. A antiga concorrente da Casa dos Segredos 3 prepara-se para enfrentar um novo desafio televisivo no Big Brother All Stars, mais de uma década depois da sua primeira experiência na televisão.

Foi com apenas 19 anos que Jéssica Maria apareceu pela primeira vez no pequeno ecrã. Na terceira edição da Casa dos Segredos, rapidamente conquistou a atenção do público pela personalidade e pela forma como viveu a experiência dentro da casa.

Agora, aos 30 anos, regressa ao universo dos reality shows com uma nova maturidade, mais confiante e determinada, mas sem deixar para trás a inocência que sempre a caracterizou.

No Big Brother All Stars, Jéssica Maria assume ter um objetivo bem definido: vencer. Depois de uma primeira experiência que marcou o seu percurso televisivo, a concorrente quer agora escrever um capítulo completamente diferente.

Mais de dez anos depois, Jéssica Maria volta à televisão

A participação na Casa dos Segredos 3 aconteceu numa fase muito diferente da vida de Jéssica Maria. Tinha apenas 19 anos quando entrou no programa e tornou-se uma das figuras que ficaram na memória dos espectadores daquela edição. Teve uma relação com Cláudio Viana, que surgiu dentro da Casa e que se tornou bastante mediática.

Mais de uma década depois, o regresso acontece num momento em que Jéssica Maria surge mais madura e segura de si. Desta vez, porém, chega com uma ambição diferente e não esconde que pretende chegar ao fim e conquistar o prémio.

Relação com Flávio Miguel deu que falar

Nos últimos anos, Jéssica Maria voltou também a ser notícia devido à vida amorosa. Em junho de 2024, Flávio Miguel e Joana Diniz casaram-se, mas anunciaram a separação apenas quatro meses depois, em outubro. No mês seguinte, Flávio Miguel assumiu publicamente uma nova relação: com Jéssica Maria.

A antiga concorrente da Casa dos Segredos 3 já tinha tido outros romances com figuras conhecidas dos reality shows da TVI, nomeadamente Cláudio Viana, Diogo Marcelino e Gonçalo Quinaz.

Em novembro de 2024, Flávio Miguel confirmou a relação com Jéssica Maria e fez questão de esclarecer que os dois só se conheceram depois do fim do casamento com Joana Diniz.

«Quando me ligaram a perguntar se realmente estava com a Jéssica, o que eu expliquei é que sim, estávamo-nos a conhecer e que conheci a Jéssica pouco tempo depois de me ter separado», explicou na altura.

Flávio Miguel revelou ainda que chegou a contactar Joana Diniz para perceber se seria melhor esclarecer publicamente a situação, de forma a evitar possíveis problemas. «O casamento foi mais uma tentativa que demos à relação, não funcionou, tranquilo», afirmou, referindo-se ao fim do casamento.

A relação entre Flávio Miguel e Jéssica Maria, entretanto, chegou ao fim.

Um novo capítulo no universo dos reality shows

Agora, é na televisão que Jéssica Maria volta a escrever uma nova página da sua história.

Mais de dez anos depois de ter entrado na Casa dos Segredos 3 com apenas 19 anos, a concorrente regressa a um reality show com outra experiência de vida e com a ambição de fazer diferente.

Se em 2012 entrou na Casa dos Segredos ainda muito jovem, desta vez chega ao Big Brother All Stars com uma certeza: o objetivo é vencer.

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