Completamente irreconhecível: A transformação surpreendente de Jéssica Maria, ex-concorrente do SS3

Lembra-se de Jéssica Maria, do SS3? Vai ficar de queixo caído com a sua transformação!

Lembra-se de Jéssica Maria? A jovem estreou-se no mundo dos reality-shows na terceira edição da Casa dos Segredos, que foi para o ar em setembro de 2012 e foi aí que ficou conhecida do público português.

Dentro da casa mais vigiada do País, Jéssica Maria apaixonou-se por Cláudio Viana, com quem criou uma relação que terminou tempos depois, já fora do programa.

Agora, mais de 12 anos após a sua participação, quisemos saber como está a ex-concorrente e descobrimos uma mulher diferente. Jéssica Maria afastou-se das luzes da ribalta e mudou muito, estando praticamente irreconhecível.

A ex-concorrente já não é a jovem loira. Mudou de visual e seguiu um novo rumo, que surpreendeu tudo e todos. Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja todas as imagens de Jéssica ao longo dos anos.