Barraco: Jéssica Maria e ex-marido de Joana Diniz terminam relação da pior maneira

A relação de Flávio Miguel, ex-marido de Joana Diniz, e Jéssica Maria, ex-concorrente do Secret Story, chegou ao fim e da pior maneira, dado que há troca de acusações. Desde que foi tornado público que os dois seguiram caminhos separados, que as farpas são mais que muitas e ditas em público.

Este domingo, Dia da Mãe, Jéssica Maria fez uma declaração onde lamentou estar longe do filho de Flávio Miguel neste dia especial. Além disso, Jéssica Maria alegou sofrer de manipulações.

«Durante 8 meses, fui tudo para ti - Madrasta, mãe, irmã, cúmplice, melhor amiga. Tu foste o que eu precisava e não sabia. Costumávamos brincar um com o outro que não estava escrito no contrato que tu vinhas incluído e tu dizias-me o mesmo. Mas foste a melhor coisa que a relação me trouxe. Cuidei de ti como se fosses meu. Tu és muito especial. Foste o meu companheiro de todos os dias. (…) Vivíamos colados um ao outro. (…) Tivemos uma cumplicidade única desde início que só aumentou estes meses todos, quem viveu de perto sabe e viu. Tu foste o melhor de tudo. A parte mais pura. A mais leve. A mais bonita.

E não tens culpa de nada. Pediste-me tantas vezes para ficar mas eu não podia, não queria nem aguentava mais. Lamento que tenhamos passado o fim de semana do dia da mãe longe um do outro, quando tanto andavas a perguntar quando era e que querias passar comigo… e eu contigo!», escreveu.

«Pediste-me muitas vezes para ficar. Mas não podia, nem queria viver uma vida na qual, oito meses depois, o controlo do meu lar era feito e decidido de fora para dentro e na qual era ditado onde e quando eu podia ou não estar e que isso tenha sido aceite pela pessoa a quem eu dediquei a minha vida. Através de manipulações e chantagens emocionais que também foram permitidas e nunca contrariadas», escreveu ainda a ex-concorrente.

A reação de Flávio Miguel

Já Flávio Miguel alega «desequilíbrio emocional»: «Tudo o que vem por amor terá sempre acesso a mim e ao meu filho, acredito e continuarei a acreditar que nada há mais fácil do que amar e proteger uma criança independentemente do nosso estado emocional e do momento de vida. Infelizmente, é notado por todos quando estamos em desequilíbrio emocional e espelhamos isso nas nossas redes sociais. Lamento quem assim o faz e não tem o discernimento de que isso dirá sempre mais sobre si própria do que seja do que for. Mas toda a minha compreensão termina quando expõem e usam o meu filho para manipulação e expondo uma criança que nutre carinho apenas por ego e sem respeitar os laços criados», disse.

«As relações acabam e com o tempo deve ficar o respeito entre elas. Sim falo de mim e da Joana [Diniz, ex-mulher de Flávio Miguel], todos sabem (é público) o amor que tenho pela Valentina [filha de Joana Diniz] e a Joana pelo meu filho - e esses valores não são negociáveis em nenhuma relação que eu tenha. Com o máximo de amor e respeito que tinha pela relação que, eu sim, estava nela a 100%, não posso alimentar egos e ferir crianças por causa disso», acrescentou.

Recorde-se que Joana Diniz e Flávio Miguel casaram-se em junho de 2024, mas quatro meses depois, em outubro, anunciaram a separação. E no mês seguinte, em novembro desse ano, Flávio assumiu o novo amor com a também ex-concorrente de reality-shows. Agora, este amor chega ao fim em torno de uma grade polémica.