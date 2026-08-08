«Tristeza, advogados, (…) sentimento de impotência»: Ex-concorrente relata momentos difíceis. Saiba o que lhe aconteceu

Jéssica Maria recorreu às redes sociais para recordar o momento em que descobriu que a sua própria casa tinha sido ocupada. Quando chegou ao imóvel, em novembro de 2023, encontrou a fechadura trocada e pessoas que não conhecia a viver naquele espaço.

O que poderia parecer uma situação passageira transformou-se, para a ex-concorrente, numa longa batalha judicial. Desde então, têm sido mais de dois anos marcados por diligências legais e por um desgaste emocional que Jéssica Maria não esconde.

Ao recordar todo o processo, a antiga concorrente de Secret Story enumerou aquilo que tem vivido desde o início deste episódio: «Tristeza, advogados, declarações, processos, nervos, noites sem dormir, sentimento de impotência.»

A publicação surge acompanhada de uma crítica particularmente dura ao tempo que o processo tem levado a chegar a uma conclusão. «A justiça tarda e falha, sim», escreveu Jéssica Maria, deixando evidente a frustração acumulada ao longo destes anos.

O caso, que começou com uma descoberta inesperada à porta da própria casa, acabou por se prolongar muito para além do que seria expectável para a ex-concorrente. Entre processos, contactos com advogados e declarações, Jéssica tem procurado resolver uma situação que, até ao momento, continua a ter um forte impacto na sua vida.

Sem esconder a revolta, Jéssica Maria voltou a colocar o caso em evidência e a dar voz ao desgaste de quem espera há anos por uma resolução. As palavras da ex-concorrente deixam claro que, para lá dos processos e das questões legais, ficou também uma marca emocional profunda de uma situação que continua sem o desfecho que desejava.