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Entrou com um segredo e saiu com uma história de amor: recorde Jéssica Maria na Casa dos Segredos

  • Sofia Noval Baptista
Entrou com um segredo e saiu com uma história de amor: recorde Jéssica Maria na Casa dos Segredos - Big Brother
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Muito antes de regressar aos reality shows, Jéssica Maria entrou na Casa dos Segredos 3 com apenas 19 anos e um segredo que a obrigava a viver uma verdadeira missão dentro da casa. Foi aí que começou uma história que viria a ficar marcada não só pelo jogo, mas também pela relação que acabou por desenvolver com Cláudio Viana.

A estreia que apresentou Jéssica Maria aos portugueses

Foi em 2012 que Jéssica Maria entrou pela primeira vez na Casa dos Segredos. Com apenas 19 anos, a jovem rapidamente conquistou espaço entre os concorrentes mais comentados daquela edição e acabou por ficar associada, durante anos, à imagem de uma das figuras femininas mais reconhecidas daquele universo.

A passagem pela terceira edição do reality show marcou o início da sua ligação aos programas deste género. Jéssica regressaria posteriormente em diferentes formatos, mas foi naquela primeira entrada na casa mais vigiada do país que tudo começou.

E havia, desde o primeiro momento, uma particularidade que tornava a sua participação ainda mais especial: Jéssica não entrou apenas para jogar por si própria. Trazia consigo um segredo e uma missão.

O segredo que obrigava Jéssica a viver uma relação de mentira

Quando entrou na Casa dos Segredos 3, Jéssica Maria tinha como segredo «Somos o casal escolhido pela Voz», juntamente com Bruno.

A missão passava por convencer os restantes concorrentes de que os dois mantinham uma relação amorosa. Ou seja, enquanto tentava proteger a sua própria identidade dentro do jogo, Jéssica tinha ainda de desempenhar um papel perante os colegas.

Este é um daqueles segredos que merece ser recordado quando se fala no percurso da concorrente, sobretudo agora que voltou a estar no centro das atenções dos reality shows.

Mais do que uma simples informação escondida dos colegas, o segredo acabou por fazer parte dos primeiros capítulos da história de Jéssica dentro da casa e antecedeu aquele que viria a ser um dos grandes acontecimentos da sua participação.

De um reality show para uma história de amor com Cláudio Viana

Se o segredo foi uma das primeiras marcas da entrada de Jéssica, Cláudio Viana acabaria por ser o nome mais associado à sua passagem pela Casa dos Segredos 3.

Os dois aproximaram-se durante o programa e a ligação rapidamente ultrapassou a barreira do jogo. Aquilo que começou dentro da casa transformou-se numa relação amorosa fora do reality show, tornando-os num dos casais mais recordados daquela edição. A relação entre os dois prolongou-se durante cerca de três anos.

A história de Jéssica e Cláudio ganhou, assim, uma dimensão muito diferente daquela com que a concorrente tinha entrado no programa. O segredo era uma missão. Cláudio acabou por se tornar uma história real.

Anos depois, a relação terminaria e os dois protagonizariam ainda episódios polémicos já fora da casa, mostrando que a ligação entre ambos estava longe de ficar esquecida quando as câmaras deixaram de gravar. Em 2015, por exemplo, uma polémica entre os dois chegou novamente às páginas da imprensa.

E é precisamente por isso que recordar a primeira participação de Jéssica Maria ganha outro significado: antes dos romances, das polémicas e dos vários regressos aos reality shows, houve uma jovem de 19 anos, um segredo para proteger e uma missão para cumprir.

Agora, tantos anos depois, Jéssica está novamente debaixo das luzes dos reality shows — e o seu percurso começou exatamente ali, na Casa dos Segredos 3.

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Temas: Jéssica Maria Secret Story Segredo

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