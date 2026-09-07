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Joana Diniz quebra o silêncio sobre Sónia Jesus e Jéssica Maria: «Só não simpatiza porque...»

  • Ana Ribeiro
Joana Diniz quebra o silêncio sobre Sónia Jesus e Jéssica Maria: «Só não simpatiza porque...» - Big Brother
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A reação de Sónia Jesus à entrada de Jéssica Maria no «Big Brother All Stars» tem dado que falar. Agora, Joana Diniz decidiu quebrar o silêncio e explicou o que está por detrás da «não simpatia» da amiga pela nova colega de casa.

Jéssica Maria e Sónia Jesus são duas das 18 concorrentes do «Big Brother All Stars» e a entrada de ambas na casa mais vigiada do país não passou despercebida. Desde que viu Jéssica chegar ao jogo, algumas das reações de Sónia têm dado que falar nas redes sociais.

Agora, Joana Diniz, amiga de Sónia Jesus e uma das figuras envolvidas na história que está por detrás desta alegada tensão, decidiu pronunciar-se.

Através dos stories do Instagram, a ex-concorrente começou por celebrar a entrada da amiga no novo reality show da TVI.

«Fico muito feliz por esta entrada da Sónia, acho que vai ser muito bom para ela», afirmou Joana, acrescentando que a amiga não tem noção do carinho que recebe fora da casa e do quanto é «amada pelo país inteiro» e respeitada.

«Ela é merecedora», reforçou.

Joana Diniz esclarece atitude de Sónia com Jéssica Maria

Joana acabou, porém, por abordar diretamente os comentários que têm surgido em torno da reação de Sónia Jesus a Jéssica Maria: «Se há coisa que nunca podem apontar à Sónia é falta de educação. A Sónia falará sempre a qualquer pessoa que conheça e não conheça», começou por garantir.

A ex-concorrente referiu-se ainda aos comentários de quem afirma que Sónia não terá cumprimentado Jéssica Maria.

Joana não esconde que existe uma «não simpatia» da amiga por Jéssica, mas garante que isso não significa que as duas concorrentes estejam destinadas a entrar em guerra dentro da casa.

«Ela pode, sim, ter uma não simpatia perante a menina, mas isto não quer dizer que ela daqui para a frente não vá gostar da menina. Malta, vamos ter quatro meses de programa», explicou.

Joana Diniz pediu ainda que não sejam recuperados conflitos que considera ultrapassados: «Não venham puxar assuntos que já estão mortos e já estão enterrados, nem me lembrava.»

E explicou diretamente a origem desta distância: «É só uma não simpatia, só não simpatiza porque é minha amiga. Se vai tratar mal a menina? Não.»

Mas afinal o que aconteceu? Nós contamos tudo. É preciso recuar até maio de 2025, altura em que o polémico relacionamento entre Jéssica Maria e Flávio Miguel, ex-marido de Joana Diniz, chegou ao fim.


O término aconteceu de forma turbulenta, com acusações trocadas nas redes sociais e muita «roupa suja» lavada em público. O drama ganhou um novo capítulo quando Sónia Jesus decidiu intervir, apontando duras críticas a Jéssica Maria e alimentando ainda mais a tensão entre os envolvidos. 

Jéssica Maria revelou publicamente a separação de Flávio Miguel, e lançou algumas farpas, às quais o ex-namorado já respondeu, tendo recebido o suporte de Joana Diniz. Nessa mesma publicação, pode ler-se outra mensagem de apoio, de Sónia Jesus, uma das melhores amigas de Joana Diniz: «Maturidade e respeito acima de tudo foi sempre o que tu e a Joana tiveram! Admiro-vos não só por isso, mas, acima de tudo, pelo pai e pela mãe incríveis que são!».

Como tudo começou:

O fim do relacionamento de Jéssica Maria e Flávio Miguel deu muito que falar na altura. A troca de acusações e de picadas têm sido uma constante, desde que a separação foi tornada pública.

Depois de Flávio Miguel ter vindo a público dizer que a ex-amada estava em «desequilíbrio emocional», foi a vez da ex-concorrente da terceira edição do Secret Story responder. «Agradeço que não me mandem mensagens nem comentem os meus posts a falar mal da pessoa com quem eu partilhei a minha vida quase 9 meses. Não me interessa se ele está a falar mal ou se está a deixar que falem mal de mim, não somos todos iguais», frisou.

Joana Diniz declarou apoio ao ex-marido

Joana Diniz, que teve um casamento relâmpago com Flávio Miguel, mesmo antes deste começar a namorar com Jéssica Maria, já veio declarar apoio ao ex-marido.

No dia da mãe, Jéssica Maria publicou nas suas redes sociais uma homenagem ao filho de Flávio Miguel, lamentando não poder passar o dia com o mesmo e aproveitando para reforçar o que 'sofria' na relação com o ex-companheiro. Flávio Miguel reagiu e, também através das redes sociais, não escondeu a indignação. Flávio acusou Jéssica de não estar no seu melhor em termos psicológicos e emocionais, dizendo coisas que não são verdades.

Joana Diniz reagiu à publicação do ex-marido e, nos comentários, deixou uma mensagem de apoio: «Sempre juntos até ao fim do mundo. Meu casca de bala». Nestas palavras, Joana Diniz sugere que apoia o seu ex-marido incondicionalmente, o que chamou à atenção dos internautas.

Veja também todos os concorrentes do Big Brother All Stars:

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Temas: Jéssica Maria Sónia Jesus Joana Diniz

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