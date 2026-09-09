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O momento mais esperado aconteceu: Jéssica confronta Sónia pela primeira vez e o clima ferve

  • Filipa Silva
O momento mais esperado aconteceu: Jéssica confronta Sónia pela primeira vez e o clima ferve - Big Brother
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As duas tiveram um confronto aceso durante uma dinâmica.

A tensão entre Jéssica Maria e Sónia Jesus ganhou finalmente um novo capítulo. As duas concorrentes protagonizaram um dos momentos mais intensos da casa, depois de Jéssica decidir confrontar a colega pela primeira vez.

Tudo aconteceu durante uma dinâmica em que os concorrentes tinham de rebentar o balão correspondente à pessoa de quem menos gostavam ou que queriam ver fora da casa. Sem hesitar, Jéssica escolheu furar o balão de Sónia, deixando evidente que a relação entre as duas está longe de ser pacífica.

Perante a escolha, Jéssica decidiu esclarecer de uma vez por todas aquilo que tem sentido desde o início. “Não sei o que tens contra mim”, atirou diretamente à concorrente.

Sónia, por sua vez, procurou desvalorizar o confronto e garantiu que não existe propriamente uma razão concreta para a sua postura. A concorrente explicou simplesmente que não sente vontade de conhecer melhor Jéssica.

A resposta não deixou Jéssica indiferente e a troca de palavras rapidamente fez subir a tensão. Pela primeira vez, as duas colocaram frente a frente aquilo que têm sentido, num confronto que deixou o ambiente dentro da casa particularmente pesado.

O momento promete, assim, não ficar por aqui e poderá marcar uma nova fase na relação entre Jéssica e Sónia dentro do reality show.

Toda a história aqui:

É preciso recuar até maio de 2025, altura em que o polémico relacionamento entre Jéssica Maria e Flávio Miguel, ex-marido de Joana Diniz - melhor amiga de Sónia Jesus, chegou ao fim.

O término aconteceu de forma turbulenta, com acusações trocadas nas redes sociais e muita «roupa suja» lavada em público. O drama ganhou um novo capítulo quando Sónia Jesus decidiu intervir, apontando duras críticas a Jéssica Maria e alimentando ainda mais a tensão entre os envolvidos. 

Jéssica Maria revelou publicamente a separação de Flávio Miguel, e lançou algumas farpas, às quais o ex-namorado já respondeu, tendo recebido o suporte de Joana Diniz. Nessa mesma publicação, pode ler-se outra mensagem de apoio, de Sónia Jesus, uma das melhores amigas de Joana Diniz: «Maturidade e respeito acima de tudo foi sempre o que tu e a Joana tiveram! Admiro-vos não só por isso, mas, acima de tudo, pelo pai e pela mãe incríveis que são!».

O fim do relacionamento de Jéssica Maria e Flávio Miguel deu muito que falar na altura. A troca de acusações e de picadas têm sido uma constante, desde que a separação foi tornada pública.

Depois de Flávio Miguel ter vindo a público dizer que a ex-amada estava em «desequilíbrio emocional», foi a vez da ex-concorrente da terceira edição do Secret Story responder. «Agradeço que não me mandem mensagens nem comentem os meus posts a falar mal da pessoa com quem eu partilhei a minha vida quase 9 meses. Não me interessa se ele está a falar mal ou se está a deixar que falem mal de mim, não somos todos iguais», frisou.

Joana Diniz declarou apoio ao ex-marido

Joana Diniz, que teve um casamento relâmpago com Flávio Miguel, mesmo antes deste começar a namorar com Jéssica Maria, já veio declarar apoio ao ex-marido.

No dia da mãe, Jéssica Maria publicou nas suas redes sociais uma homenagem ao filho de Flávio Miguel, lamentando não poder passar o dia com o mesmo e aproveitando para reforçar o que 'sofria' na relação com o ex-companheiro. Flávio Miguel reagiu e, também através das redes sociais, não escondeu a indignação. Flávio acusou Jéssica de não estar no seu melhor em termos psicológicos e emocionais, dizendo coisas que não são verdades.

Joana Diniz reagiu à publicação do ex-marido e, nos comentários, deixou uma mensagem de apoio: «Sempre juntos até ao fim do mundo. Meu casca de bala». Nestas palavras, Joana Diniz sugere que apoia o seu ex-marido incondicionalmente, o que chamou à atenção dos internautas.

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