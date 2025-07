Exclusivo APP TVI Reality: Jéssica Vieira desaba em lágrimas... e o motivo é Afonso Leitão

No Big Brother Verão, Jéssica Vieira vai abaixo e desaba em lágrimas por causa da convivência com o ex-namorado, Afonso Leitão.

Numa sincera conversa com Daniela Ventura, no quarto rosa, Jéssica confidencia que tem «tentado fazer-se de forte», mas conviver todos os dias com o ex-companheiro, dentro da casa onde se conheceram, tem sido muito difícil.

«Nunca mais o vi, chego aqui e é tudo o que eu sei, e depois tenho a Miranda constantemente a meter o dedo na ferida. Eu não quero saber de nada, mas eu lá fora não assisto a isso», adiantou. «Eu não estou resolvida porque ainda não disse tudo o que está aqui», acrescentou.

