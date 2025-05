Jéssica Vieira arranca suspiros com fotografia ousada em biquíni durante as férias com Márcia Soares

Jéssica Vieira está a aproveitar dias de descanso no Algarve e não está sozinha: a ex-concorrente do Secret Story 8 está no sul do país com Márcia Soares como companhia nesta escapadinha. As duas amigas têm partilhado registos da viagem nas redes sociais, mas foi uma publicação em particular que está a dar que falar.

Na sua conta de Instagram, Jéssica Vieira publicou uma fotografia ousada em biquíni, onde surge deslumbrante. A publicação levou os seguidores à loucura, provocando várias reações. A imagem não passou despercebida e gerou uma onda de elogios na caixa de comentários. “Gata”, “Um arraso”, “Poderosa! Aproveita muito” e “Uma deusa no paraíso” foram apenas algumas das reações entusiasmadas dos seguidores.

A jovem nortenha vive assim um momento de renovação pessoal, depois de ter terminado recentemente a sua relação com Afonso Leitão. Esta viagem com Márcia Soares surge como uma lufada de ar fresco e uma celebração da amizade. A fotografia ousada, tirada num cenário paradisíaco, reforça o carisma e a presença de Jéssica Vieira, que continua a conquistar atenções nas redes sociais. A ex-concorrente segue a aproveitar estas férias da melhor maneira, aproveitando sempre para deixar os seus seguidores de queixo caído.