Jéssica Vieira agradece apoio e deixa palavras emotivas nas redes sociais após vencer o Big Brother Verão

Estas são as imagens mais marcantes da vitória de Jéssica Vieira no Big Brother Verão

Jéssica vence e Catarina Miranda fica em segundo. As imagens mais marcantes do derradeiro momento

A noite da grande final do Big Brother Verão ficou marcada pela emoção e pela consagração de Jéssica como vencedora da edição. Em disputa direta com Catarina Miranda, que ficou em segundo lugar, Jéssica conquistou o público e levou para casa o prémio de 30 mil euros.

Poucas horas depois da vitória, a jovem recorreu às redes sociais para deixar as suas primeiras palavras de agradecimento. Numa publicação no Instagram, Jéssica partilhou a sua felicidade e destacou o apoio recebido ao longo da aventura televisiva:

«✨ Queridos amigos, família e a todos que caminharam ao meu lado ✨

Hoje o meu coração transborda de gratidão. Esta vitória no Big Brother não é só minha – é nossa. 💜 Cada voto, cada palavra de carinho, cada gesto de apoio foi combustível para eu acreditar e chegar até aqui.

Obrigada a todos que nunca deixaram de acreditar em mim, mesmo nos momentos mais difíceis. Obrigada a quem vibrou com as minhas conquistas, a quem me defendeu, a quem me apoiou em silêncio e a quem fez barulho lá fora. Vocês foram a minha força, o meu pilar e a minha motivação.

Esta vitória é a prova de que, juntos, conseguimos transformar sonhos em realidade. E é também a prova de que o amor e ser real valem sempre a pena. 💜✨

Do fundo do coração: obrigada, obrigada, obrigada!

Esta vitória é nossa. 🚀

Com todo o meu amor,

Jéssica»

A mensagem emocionou seguidores e multiplicaram-se as reações de carinho. Muitos sublinharam a autenticidade da vencedora, que ao longo do programa conquistou o público com a sua postura e determinação.

Com o título de vencedora do Big Brother Verão e um prémio de 30 mil euros, Jéssica sai da casa mais vigiada do país com a promessa de novos desafios e com o coração «a transbordar de gratidão», como fez questão de partilhar.