O que se passa com Jéssica Vieira? Vencedora do «Big Brother» toma decisão: «Precisava mesmo de parar»

Jéssica Vieira decidiu abrandar o ritmo e regressar às origens. A vencedora do Big Brother Verão 2025 revelou que sentiu necessidade de fazer uma pausa e encontrou no Porto, junto das pessoas que lhe são mais próximas, o refúgio de que precisava.

Nas redes sociais, Jéssica partilhou vários momentos desta passagem pela cidade e explicou aos seguidores aquilo que a levou a regressar: «Quando sinto que preciso de parar sei sempre onde recorrer», começou por escrever.

Para a antiga concorrente da TVI, esta foi uma oportunidade para recuperar algumas das rotinas e sensações que associa à cidade onde viveu durante tanto tempo: «Uma fugida ao meu Porto, entre comida que me é casa, os lugares onde era rotina ir, cheiros que trazem memórias e gargalhadas com as minhas pessoas», contou.

«Precisava mesmo de parar»

Jéssica Vieira não escondeu que esta pausa surgiu num momento em que sentia necessidade de recuperar energias: «Precisava mesmo de parar, respirar e recarregar», confessou.

A vencedora do reality refletiu ainda sobre as mudanças que têm acontecido na sua vida e a importância de, mesmo perante novas etapas, continuar a ter um lugar e pessoas às quais pode regressar: «A vida muda, nós mudamos e, no meio de tanta coisa a acontecer, é bom voltar para onde o coração se sente em casa», afirmou.

Jéssica destacou ainda aqueles que permanecem ao seu lado independentemente das mudanças, descrevendo-os como «os de sempre» e as pessoas que são «casa, colo e o meu pilar».

«Estou mais leve»

No regresso àquela que é agora também a sua casa, Jéssica ainda encontrou tempo para refletir sobre o momento que está a viver e mostrar-se grata pelo caminho percorrido: «A vida vai acontecendo, e que nunca nos falte a capacidade de agradecer o bom, e até o menos bom, porque também é ele que nos faz crescer e ser mais», escreveu.

Depois desta pausa, a antiga concorrente garante sentir os efeitos positivos do reencontro com as suas raízes e com aqueles de quem mais gosta.

«Estou mais leve, com o coração cheio e ainda mais vontade para tudo o que vem aí» , rematou Jéssica Vieira.