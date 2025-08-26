A acontecer: Afonso e Jéssica bem juntinhos por um dia? A decisão é sua. Vote já!

Está no ar mais uma votação grátis na app do TVI Reality, que envolve Afonso Leitão e Jéssica Vieira. Em causa está um desafio que pode ter um grande impacto no programa, sobretudo em Catarina Miranda, que já assumiu ser muito ciumenta.

A pergunta que se impõe é: Jéssica e Afonso devem enfrentar um desafio secreto e serem inseparáveis por 24 horas? O objetivo é que o ex-casal não se largue, mas os colegas não podem perceber que tudo não passa de um desafio do Big.

Vá já à App do TVI Reality e decida se o desafio deve ou não acontecer. A decisão é sua, não perca a oportunidade de ter um papel ativo no rumo dos acontecimentos do Big Brother Verão, numa altura em que a final se aproxima a passos largos.

Percorra também a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens da história de amor de Jéssica e Afonso.