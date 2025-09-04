Afonso Leitão responde à pergunta mais aguardada: «Vê-se a ter uma relação romântica com a Catarina Miranda lá fora?»

O Especial do Big Brother, emitido ontem, trouxe momentos de grande impacto dentro e fora da casa. Durante a dinâmica “Jéssica da Verdade”, Afonso Leitão surpreendeu tudo e todos ao admitir que se vê numa relação romântica com Catarina Miranda.

Na prova, realizada no Cubo, o Big Brother lançou várias perguntas diretas ao concorrente, enquanto Jéssica tinha o desafio de avaliar, apenas através do olhar, se Afonso estava ou não a dizer a verdade.

A questão que gerou maior reação foi clara e objetiva: “Vê-se a ter uma relação romântica com a Catarina Miranda lá fora?” Afonso não hesitou e respondeu “sim”, deixando os colegas em choque.

Apesar de Jéssica Viera ter contrariado a resposta, afirmando que “os olhos dizem que não, Big”, a confissão do concorrente manteve-se firme.

Entre os presentes na sala estava Catarina Miranda, que ouviu em direto a revelação de Afonso Leitão e não conseguiu esconder a surpresa perante a declaração do seu aliado.