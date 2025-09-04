Ao Minuto

09:32
Catarina Miranda descai-se sobre plano contra Jéssica: «O Afonso gostaria que fosse ela a sair» - Big Brother
02:39

Catarina Miranda descai-se sobre plano contra Jéssica: «O Afonso gostaria que fosse ela a sair»

09:29
Discussão noturna. Afonso vira as costas a Catarina Miranda - Big Brother
00:43

Discussão noturna. Afonso vira as costas a Catarina Miranda

09:16
Catarina Miranda sabota a prova e mente à boca cheia ao ser confrontada - Big Brother
04:04

Catarina Miranda sabota a prova e mente à boca cheia ao ser confrontada

08:46
Afonso Leitão responde à pergunta mais aguardada: «Vê-se a ter uma relação romântica com a Catarina Miranda lá fora?» - Big Brother

Afonso Leitão responde à pergunta mais aguardada: «Vê-se a ter uma relação romântica com a Catarina Miranda lá fora?»

08:45
Mais inteligente que Catarina Miranda? Jéssica faz pedido após sabotagem da prova - Big Brother
23:33

Mais inteligente que Catarina Miranda? Jéssica faz pedido após sabotagem da prova

08:39
«Estás a bater-me com a roupa». Brincadeiras perigosas entre Afonso e Miranda - Big Brother
00:37

«Estás a bater-me com a roupa». Brincadeiras perigosas entre Afonso e Miranda

08:34
Catarina Miranda destrói a prova e ri de satisfação - Big Brother
03:34

Catarina Miranda destrói a prova e ri de satisfação

08:26
Catarina Miranda lamenta: «Estou apaixonada por alguém que não está apaixonado por mim» - Big Brother
01:35

Catarina Miranda lamenta: «Estou apaixonada por alguém que não está apaixonado por mim»

08:24
Afinal há outra foto «nojenta». Catarina Miranda ataca: «Estavam os três» - Big Brother
00:54

Afinal há outra foto «nojenta». Catarina Miranda ataca: «Estavam os três»

08:14
Afonso tem plano cheio de segundas intenções: «A trabalhar para ir aos confessionários nos diretos» - Big Brother
04:05

Afonso tem plano cheio de segundas intenções: «A trabalhar para ir aos confessionários nos diretos»

07:58
Catarina Miranda vê fotografia de Jéssica e reage com desdém: «Que nojo» - Big Brother
03:44

Catarina Miranda vê fotografia de Jéssica e reage com desdém: «Que nojo»

23:05
Noite de revelações: Viriato acaba de assumir que se imaginaria numa relação romântica com Jéssica - Big Brother
02:12

Noite de revelações: Viriato acaba de assumir que se imaginaria numa relação romântica com Jéssica

22:58
Há alguém dentro do Big Brother que desiludiu Bruna... e que esta manteve o silêncio. Saiba quem - Big Brother
02:05

Há alguém dentro do Big Brother que desiludiu Bruna... e que esta manteve o silêncio. Saiba quem

22:55
'Perdidamente apaixonada': Jéssica lê a verdade nos olhos de Miranda e não contém o riso - Big Brother
02:18

'Perdidamente apaixonada': Jéssica lê a verdade nos olhos de Miranda e não contém o riso

22:47
É oficial: Afonso assume perante o País que se vê a ter uma relação romântica com Miranda - Big Brother
03:04

É oficial: Afonso assume perante o País que se vê a ter uma relação romântica com Miranda

22:40
Será que Afonso gostaria de ver Jéssica a ser expulsa no domingo? A resposta vai surpreender - Big Brother
02:36

Será que Afonso gostaria de ver Jéssica a ser expulsa no domingo? A resposta vai surpreender

22:33
Afonso explica o conselho estratégico que deu a Miranda... e que envolve Jéssica - Big Brother
01:31

Afonso explica o conselho estratégico que deu a Miranda... e que envolve Jéssica

22:25
«Isto é arranjar uma desculpa para não fazer nenhum»: Implacável, a líder Bruna aponta para Miranda e Afonso e dispara - Big Brother
02:51

«Isto é arranjar uma desculpa para não fazer nenhum»: Implacável, a líder Bruna aponta para Miranda e Afonso e dispara

22:14
'Parasitas e terror psicológico': Em direto no Especial, Viriato não deixa nada por dizer - Big Brother
02:32

'Parasitas e terror psicológico': Em direto no Especial, Viriato não deixa nada por dizer

21:32
Exclusivo: Miranda faz revelações sobre o término do ex-namoro... a Afonso - Big Brother
03:54

Exclusivo: Miranda faz revelações sobre o término do ex-namoro... a Afonso

21:30
«Queres que vá morar contigo?» Eis o gesto mais surpreendente de Afonso para Miranda - Big Brother
03:54

«Queres que vá morar contigo?» Eis o gesto mais surpreendente de Afonso para Miranda

21:05
Festa na Malveira: O passo de dança de Catarina Miranda que era suposto ser sexy? - Big Brother
02:40

Festa na Malveira: O passo de dança de Catarina Miranda que era suposto ser sexy?

19:45
Big Brother Verão: tensão entre Catarina Miranda e Afonso Leitão após especial - Big Brother
02:28

Big Brother Verão: tensão entre Catarina Miranda e Afonso Leitão após especial

19:38
Viriato Quintela quer que Miranda e Afonso saiam: «Aquilo que eles adicionam à casa é stress... malícia» - Big Brother
02:59

Viriato Quintela quer que Miranda e Afonso saiam: «Aquilo que eles adicionam à casa é stress... malícia»

19:36
Mulheres da casa do Big Brother Verão fazem revelação preocupante - Big Brother
03:38

Mulheres da casa do Big Brother Verão fazem revelação preocupante

Acompanhe ao minuto

Afonso Leitão responde à pergunta mais aguardada: «Vê-se a ter uma relação romântica com a Catarina Miranda lá fora?»

  • Big Brother
  • Há 1h e 2min
Afonso Leitão responde à pergunta mais aguardada: «Vê-se a ter uma relação romântica com a Catarina Miranda lá fora?» - Big Brother

Afonso Leitão surpreendeu tudo e todos ao admitir, em pleno Especial do Big Brother, que se imagina numa relação com Catarina Miranda.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

O Especial do Big Brother, emitido ontem, trouxe momentos de grande impacto dentro e fora da casa. Durante a dinâmica “Jéssica da Verdade”, Afonso Leitão surpreendeu tudo e todos ao admitir que se vê numa relação romântica com Catarina Miranda.

Na prova, realizada no Cubo, o Big Brother lançou várias perguntas diretas ao concorrente, enquanto Jéssica tinha o desafio de avaliar, apenas através do olhar, se Afonso estava ou não a dizer a verdade.

A questão que gerou maior reação foi clara e objetiva: “Vê-se a ter uma relação romântica com a Catarina Miranda lá fora?” Afonso não hesitou e respondeu “sim”, deixando os colegas em choque.

Apesar de Jéssica Viera ter contrariado a resposta, afirmando que “os olhos dizem que não, Big”, a confissão do concorrente manteve-se firme.

Entre os presentes na sala estava Catarina Miranda, que ouviu em direto a revelação de Afonso Leitão e não conseguiu esconder a surpresa perante a declaração do seu aliado.

Veja o momento:

Relacionados

Viral: Expressão de desconforto de Afonso Leitão perante avanço de Catarina Miranda não passa despercebida

Miranda desespera por um beijo de Afonso e mostra ter inveja de ex-romance com Jéssica

Catarina Miranda faz dança sensual a Afonso, mas a reação do concorrente não é a melhor
Temas: Jéssica Vieira Afonso Leitão Catarina Miranda

Mais Vistos

Apaixonaram-se num Reality show e o amor deu frutos: Conheça os casais com ‘bebés reality’

2 set, 15:59
03:54

«Queres que vá morar contigo?» Eis o gesto mais surpreendente de Afonso para Miranda

Ontem às 21:30
02:36

Será que Afonso gostaria de ver Jéssica a ser expulsa no domingo? A resposta vai surpreender

Ontem às 22:40

Catarina Miranda tenta (mais uma vez) beijar Afonso Leitão e este reage assim: As imagens do momento aqui

Ontem às 17:48

O outro lado de Jandira Dias: Ex-concorrente espalha sensualidade na praia em biquíni

2 abr, 14:12
Ver Mais

Notícias

Benção das Alianças: Luíza Abreu e João Moura Caetano selam amor em noite marcante

Há 13 min

Afonso Leitão responde à pergunta mais aguardada: «Vê-se a ter uma relação romântica com a Catarina Miranda lá fora?»

Há 1h e 2min

Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother 2025, visita São Martinho do Porto… e sombra feminina dá que falar

Ontem às 21:08

O número mais marcante da vida de Pedro Bianchi Prata: piloto desvenda simbolismo em novo projeto da Televisão

Ontem às 19:12

Viral: Expressão de desconforto de Afonso Leitão perante avanço de Catarina Miranda não passa despercebida

Ontem às 17:49
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:04

Coração em pedaços! Miranda num pranto enquanto Afonso janta com Jéssica

29 ago, 09:33
05:19

Afonso Leitão enche Catarina Miranda de beijos para acabar com as lágrimas

29 ago, 08:12
03:03

No escuro da noite, Afonso implora por um beijo de Catarina Miranda

28 ago, 10:16
08:12

Jantar romântico dá frutos. Afonso Leitão tem gesto inesperado com Catarina Miranda

26 ago, 23:38
04:38

Maria Botelho Moniz invade a casa do Big Brother. Mas é ignorada

21 ago, 19:15
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Benção das Alianças: Luíza Abreu e João Moura Caetano selam amor em noite marcante

Há 13 min

Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother 2025, visita São Martinho do Porto… e sombra feminina dá que falar

Ontem às 21:08

O número mais marcante da vida de Pedro Bianchi Prata: piloto desvenda simbolismo em novo projeto da Televisão

Ontem às 19:12

Kina reage a polémica após divulgação de áudio privado: “Eu de cobarde não tenho nada”

Ontem às 16:56

Casal vive gravidez em sobressalto após perdas gestacionais. E há um medo que a persegue

Ontem às 16:00
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

08:07

Descubra quem são os nomeados da próxima semana

1 set, 00:49
03:36

As imagens completas do difícil desafio secreto de Jéssica e Afonso que levou Catarina Miranda à loucura

28 ago, 22:29
01:49

Rosas e velas e um presente especial. Espreite o jantar romântico de Afonso Leitão e Catarina Miranda

26 ago, 23:50
01:50

Choque total na casa. Kina sai e os concorrentes desabam: «Achávamos que ia ser finalista»

25 ago, 10:44
05:44

Big Brother obrigado a repor a ordem, para parar gritaria de Afonso e Viriato

25 ago, 01:50
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Divulgado vídeo de Afonso Leitão fora do "Big Brother Verão"... e muito bem acompanhado!

Ontem às 16:10

Áudio de Kina é exposto sem consentimento... e estilista emite comunicado: "Não me mete medo"

Ontem às 15:07

Nuno Brito quebra o silêncio sobre nova namorada: "Temos passado momentos incríveis juntos"

Ontem às 14:06

Francisco Monteiro e Bárbara Parada partilham novidade: "Este mês"

Ontem às 12:31

Grávida, Ana Soares recorda perdas gestacionais e assume: "Tenho medo"

Ontem às 12:23
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

O número mais marcante da vida de Pedro Bianchi Prata: piloto desvenda simbolismo em novo projeto da Televisão

Ontem às 19:12

Miranda despreza Jéssica, mas Maria Botelho Moniz atira: «É a ex do Afonso»

Ontem às 09:05

Maria Botelho Moniz em declaração inesperada: «São todos um bocadinho meus»

1 set, 12:20

Está revelado o concorrente expulso da noite e a diferença percentual é algo nunca antes visto

1 set, 00:10

Gala do Big Brother Verão arranca com surpresa emocionante do filho de Maria Botelho Moniz

31 ago, 22:23
Ver Mais

Curva da Vida

Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

1 set, 10:23

«Eu fiz uma cirurgia estética sem saber que estava grávida e...»: Jéssica Vieira emociona o país com Curva da Vida

31 ago, 23:47

Jéssica responde a Maria Botelho Moniz: «Já descobriu o que é o amor?»

31 ago, 23:34

Curva da vida de Jéssica Vieira: «Achei que era a culpada pela minha gravidez não ter evoluído»

31 ago, 23:32

Fiquei sem nada (...) zero: O divórcio de Ana Duarte e Ricardinho que a levou a uma grave depressão

25 ago, 00:21
Ver Mais