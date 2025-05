Desapareceu? Afonso Leitão toma medida radical após Jéssica Vieira falar sobre o fim do namoro

Jéssica Vieira mostra-se poderosa e sexy após a separação. Surpreenda-se com as imagens

O amor entre Jéssica Vieira e Afonso Leitão nasceu à vista de todos, dentro da Casa dos Segredos 8, mas a relação entre os dois não vingou fora da experiência. O ex-casal manteve-se reservado quanto aos motivos do término, mas, agora, a ex-concorrente falou abertamente sobre a separação, durante a emissão de 27 de maio do Dois às 10, da TVI.

Depois da conversa que Jéssica Vieira teve com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, Afonso Leitão tomou medidas drásticas e decidiu apagar as suas redes sociais.

Durante a entrevista, a jovem, de 29 anos, revelou que foi o ex-paraquedista, de 23, quem decidiu pôr um ponto final na relação. «É o tempo que teve que ser e está tudo certo. A contar com a Casa e sem a Casa, foram uns cinco mesinhos. Surpreendeu, o fim, não estava à espera. Do meu lado estava tudo tranquilo. E quando eu me coloquei na situação e assumi uma relação, era aquilo que eu queria. E os planos eram muitos», começou por dizer Jéssica Vieira. «Quando eu saí da casa e antes de entrar no Desafio Final, foi tudo incrível. Correu super bem e era leve, era bonito. E foi o que teve que ser até onde teve que ser», acrescentou, para depois afirmar que foi Afonso Leitão quem terminou a relação: «Foi ele».

Foi então que Cristina Ferreira afirmou: «(Acabou) através do telefone, recebeste a chamada. Acabou e a partir daí, nunca mais». Jéssica Vieira garantiu que, desde então, nunca mais falou com o agora ex-namorado. «Nós nunca mais falámos, nunca mais tivemos uma conversa, nunca mais nos vimos, zero. Foi (por telefone). A minha mãe é que tinha razão, que tem olho para a coisa. Eu não lhe desejo mal nenhum. Sinceramente, já não faz sentido (ter uma conversa com Afonso Leitão). Na altura, fazia sentido, agora não faz sentido nenhum, já não faz falta», adiantou.

«Já gostei mais...», garantiu Jéssica Vieira

Na mesma conversa, a jovem garantiu que sofreu muito nos primeiros tempos da separação. «Sem querer, eu sabia o que ele fazia, com quem estava. E não foi fácil porque eu gostava. Já gostei mais, mas não esqueci em dois meses, para mim foi mesmo verdadeiro e intenso. Então, sim, ainda tenho um sentimento por ele. Mas também sei que foi melhor assim e é melhor assim, não era para ser, não era aquilo. E eu estou bem, eu estou resolvida. Sei a mulher que sou e sou uma grande mulher com bons valores, por isso...», confidenciou.

«Eu acho que é a mesma idade, a maturidade e a fase de vida. Saber aquilo que queremos e o que não queremos. E quando nós saímos deste programa, eu acho mesmo muito importante nós nos rodearmos de pessoas como nós, com valores como nós, de pés no chão e que nos guiem. E eu rodeio-me dos melhores», atirou Jéssica, que é seis anos mais velha do que Afonso. «Eu acho que não o conheço na realidade. Eu acho que nós tínhamos uma coisa tão bonita e tão leve, que nós nos podíamos ter alinhado melhor, para o fim», completou.