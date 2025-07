Eles não se podem ver e agora vivem juntos: As primeiras horas dos ex-namorados polémicos debaixo do mesmo teto

Jéssica Leitão e Afonso Leitão são concorrentes do Big Brother Verão. Os dois, que se apaixonaram na última Casa dos Segredos, terminaram a relação recentemente, e o fim foi verdadeiramente dramático e polémico, com revelações explosivas.

E agora, os ex-namorados Jéssica Vieira e Afonso Leitão estão juntos no reality show da TVI, que é apresentado por Maria Botelho Moniz, e o reencontro foi tudo menos tranquilo.

«Estás vivo? Olha o que me calhou na rifa...», disse a concorrente, ao ver o 'ex' no confessionário. «Ele desapareceu do mapa», acrescentou, frisando que Afonso terminou a relação através de uma mensagem. Nas redes sociais, o ex-paraquedista nunca se manifestou diretamente sobre o tema, mas chegou a deixar algumas farpas à ex-namorada, afirmando que «havia duas verdades». Verdades essas que, agora, Jéssica Vieira quis perceber quais eram.

«Diz-me qual é a verdade. Foi pessoalmente que acabámos? Ai meu Deus...», disse Jéssica, enervada. «Não vou alimentar isso, Jéssica», retorquiu Afonso. «Não me pronunciei lá fora, não me vou pronunciar aqui nem lavar roupa suja», acrescentou.

Jéssica Vieira garantiu que não fazia questão de reencontrar o ex-namorado. «Mas se me respeitar, tem o meu respeito», disse a jovem. «Vou sempre respeitar a Jéssica e aquilo que tivemos», prosseguiu Afonso.

Veja aqui o momento de alta tensão:

Já sozinha no confessionário, Jéssica Vieira falou sobre a relação com Afonso Leitão e assumiu que ficou desconfortável por ver o ex-namorado.

«Já não o via há muito tempo, foi aquele embate, acho que houve muita coisa que ficou por dizer, mas não é aqui que vão ser ditas. Sou muito mulher», declarou.



Nas primeiras horas na casa mais vigiada do País, Jéssica Vieira e Afonso Leitão têm tentado ignorar-se, mas a tensão já começou e Catarina Miranda tem usado o ex-paraquedista para provocar a jovem. «Não te estiques na letra que eu também sei ser baixa como tu, então fica no teu canto», atirou Jéssica.

Por sua vez, Afonso Leitão tem discutido com Daniela Ventura, que já se mostrou solidária com Jéssica Vieira. «Só de olhar, consegue-se ver o tipo de pessoa que o Afonso é...», disse a jovem. «Acho-o triste, acho-o baixo nível e espero estar enganada», acrescentou.