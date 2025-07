Ex-namorados em polos opostos: Já saiu o novo ranking de popularidade do Big Brother Verão

As imagens mais sensuais de Jéssica que nunca viu, a concorrente que está no Big Brother Verão com o ex-namorado

A conta oficial de Instagram do Big Brother Verão, reality show da TVI, divulgou hoje o terceiro ranking de popularidade dos novos concorrentes. Os participantes entraram na casa mais vigiada do país há três semanas e já são claras as preferências do público.

Importa referir que este ranking é uma referência inicial sobre a aceitação e simpatia dos portugueses por cada concorrente, servindo de termómetro para perceber quem está a destacar-se dentro do programa.

Assim sendo, nesta terceira semana, Jéssica Vieira sobe até à primeira posição do ranking. Manuel Melo e Kina ocupam o segundo e terceiro lugar, respetivamente. Já no fim da tabela está Afonso Leitão - ex de Jéssica - bem como Catarina Miranda e Bruno de Carvalho.

🏆 Ranking de Popularidade – Big Brother Verão (3.ª semana)

1º Jéssica

2º Manuel

3º Kina

4º Luíza

5º Daniela

6º Bruna

7º Fábio Paim

8º Viriato

9º Bruno de Carvalho

10º Catarina Miranda

11º Afonso