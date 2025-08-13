Farto da 'ex'? Afonso Leitão queixa-se Jéssica Vieira: «Já passou tanto tempo...»

Ao Minuto

20:38
Jéssica Vieira revela a Afonso: «Rogo-te pragas!» - Big Brother
01:10

Jéssica Vieira revela a Afonso: «Rogo-te pragas!»

20:33
Jéssica Vieira abre o coração a Afonso: «Ver o que não quero, magoa-me. Desiludiste-me» - Big Brother
05:47

Jéssica Vieira abre o coração a Afonso: «Ver o que não quero, magoa-me. Desiludiste-me»

20:30
Jéssica Vieira e Afonso Leitão têm conversa profunda: «O meu calcanhar de Aquiles és tu» - Big Brother
04:14

Jéssica Vieira e Afonso Leitão têm conversa profunda: «O meu calcanhar de Aquiles és tu»

20:17
Catarina Miranda declara-se a Afonso Leitão: «Eu não esperava encontrar-te» - Big Brother
05:49

Catarina Miranda declara-se a Afonso Leitão: «Eu não esperava encontrar-te»

20:16
Catarina Miranda em lágrimas por causa de Afonso: «Tu ainda gostas da Jéssica» - Big Brother
02:40

Catarina Miranda em lágrimas por causa de Afonso: «Tu ainda gostas da Jéssica»

20:04
Bomba! Afonso assume sentimentos por Jéssica: «Nunca vai ser indiferente» - Big Brother
01:48

Bomba! Afonso assume sentimentos por Jéssica: «Nunca vai ser indiferente»

20:02
Lágrimas e malas feitas. Miranda quer desistir: «Porque é que toda a gente nos quer ver separados?»-»» - Big Brother
03:14

Lágrimas e malas feitas. Miranda quer desistir: «Porque é que toda a gente nos quer ver separados?»-»»

19:57
Mais um pontapé polémico no Big Brother Verão: entre gritos e insultos, há quem fale em «agressão» - Big Brother
05:55

Mais um pontapé polémico no Big Brother Verão: entre gritos e insultos, há quem fale em «agressão»

19:53
Confronto entre Jéssica e Catarina aquece clima de tensão na casa «Amiga da onça» - Big Brother
05:51

Confronto entre Jéssica e Catarina aquece clima de tensão na casa «Amiga da onça»

19:47
Agressão? Mais um pontapé que deu que falar... desta vez na areia - Big Brother
05:54

Agressão? Mais um pontapé que deu que falar... desta vez na areia

19:35
Catarina Miranda não tem dúvidas em relação a Afonso «É obvio que estamos interessados um no outro» - Big Brother
02:27

Catarina Miranda não tem dúvidas em relação a Afonso «É obvio que estamos interessados um no outro»

19:28
Ciúmes de Catarina inflamam após aproximação entre o ex-casal Afonso e Jéssica - Big Brother
04:47

Ciúmes de Catarina inflamam após aproximação entre o ex-casal Afonso e Jéssica

19:17
Jéssica perde as estribeiras com Miranda «É meu ex-namorado, fez parte da minha vida» e atira «Doente e tóxica» - Big Brother
01:36

Jéssica perde as estribeiras com Miranda «É meu ex-namorado, fez parte da minha vida» e atira «Doente e tóxica»

19:16
Acusações de Viriato a Catarina elevam tensão e geram provocações na casa «Tens de te meter com gente do teu tamanho» - Big Brother
06:02

Acusações de Viriato a Catarina elevam tensão e geram provocações na casa «Tens de te meter com gente do teu tamanho»

18:50
Farto da 'ex'? Afonso Leitão queixa-se Jéssica Vieira: «Já passou tanto tempo...» - Big Brother

Farto da 'ex'? Afonso Leitão queixa-se Jéssica Vieira: «Já passou tanto tempo...»

18:22
Discussão entre Catarina e Afonso aquece após desentendimento sobre tarefas «Sou uma escrava tua» - Big Brother
04:35

Discussão entre Catarina e Afonso aquece após desentendimento sobre tarefas «Sou uma escrava tua»

18:10
Desaparecimento de tabaco de Viriato acende nova guerra com Catarina «Vou-lhe ensinar como é que se brinca» - Big Brother
04:26

Desaparecimento de tabaco de Viriato acende nova guerra com Catarina «Vou-lhe ensinar como é que se brinca»

17:39
«Até sair daqui vai ser a minha maior fraqueza» Jéssica abre o coração com Ana - Big Brother
01:32

«Até sair daqui vai ser a minha maior fraqueza» Jéssica abre o coração com Ana

17:33
Afonso farto de Jéssica «Em todas as dinâmicas fala de mim... não fez mais nada ao longo de sete semanas?» - Big Brother
06:20

Afonso farto de Jéssica «Em todas as dinâmicas fala de mim... não fez mais nada ao longo de sete semanas?»

17:28
Lágrimas. Bruna emociona-se e tece vários elogios ao Big Brother «Não é graxa» - Big Brother
05:50

Lágrimas. Bruna emociona-se e tece vários elogios ao Big Brother «Não é graxa»

17:22
Kina elogia colegas... mas não perde tempo e lança farpas a Miranda. Veja o momento - Big Brother
04:54

Kina elogia colegas... mas não perde tempo e lança farpas a Miranda. Veja o momento

17:05
Ana confessa que desiludiu alguém... e foi a si própria - Big Brother
03:44

Ana confessa que desiludiu alguém... e foi a si própria

16:57
Catarina fala das saídas polémicas da casa: Bruno, Daniela Santos, Daniela Ventura e João Oliveira - Big Brother
02:56

Catarina fala das saídas polémicas da casa: Bruno, Daniela Santos, Daniela Ventura e João Oliveira

16:03
Kina desabafa com Ana e Bruna «eu nunca vi nesta casa uma sacanagem tão grande» - Big Brother
03:10

Kina desabafa com Ana e Bruna «eu nunca vi nesta casa uma sacanagem tão grande»

15:34
Jéssica imita colega e fala para as câmaras a expor atitudes de Catarina Miranda - Big Brother
04:17

Jéssica imita colega e fala para as câmaras a expor atitudes de Catarina Miranda

Acompanhe ao minuto

Farto da 'ex'? Afonso Leitão queixa-se Jéssica Vieira: «Já passou tanto tempo...»

  • Big Brother
  • Há 2h e 2min
Farto da 'ex'? Afonso Leitão queixa-se Jéssica Vieira: «Já passou tanto tempo...» - Big Brother

No Big Brother Verão, Afonso Leitão perde a paciência com Jéssica Vieira e não poupa nas críticas à ex-namorada.

Jéssica Vieira e Afonso Leitão voltam a estar no centro das atenções. Depois de uma dinâmica na casa do Big Brother Verão, onde os concorrentes fizeram um balanço da participação no reality show da TVI, o jovem assumiu-se incomodado com as atitudes da ex-namorada.

Numa conversa com Catarina Miranda, Afonso Leitão desabafou: «Porque é que todas as dinâmicas fala de mim? Eu não percebo, já passou tanto tempo e é dinâmica após dinâmica a falar».

Durante a mencionada dinâmica, Jéssica Vieira voltou a falar do 'ex' e Afonso Leitão não perdoou. «Eu não percebo como é que ao fim de sete semanas, nas dinâmicas, anda sempre a falar no mesmo. Não fez mais nada aqui as sete semanas?», disse.

Veja aqui o vídeo do momento: 

 

Temas: Jéssica Vieira Afonso Leitão

