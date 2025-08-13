Farto da 'ex'? Afonso Leitão queixa-se Jéssica Vieira: «Já passou tanto tempo...»

Jéssica Vieira e Afonso Leitão voltam a estar no centro das atenções. Depois de uma dinâmica na casa do Big Brother Verão, onde os concorrentes fizeram um balanço da participação no reality show da TVI, o jovem assumiu-se incomodado com as atitudes da ex-namorada.

Numa conversa com Catarina Miranda, Afonso Leitão desabafou: «Porque é que todas as dinâmicas fala de mim? Eu não percebo, já passou tanto tempo e é dinâmica após dinâmica a falar».

Durante a mencionada dinâmica, Jéssica Vieira voltou a falar do 'ex' e Afonso Leitão não perdoou. «Eu não percebo como é que ao fim de sete semanas, nas dinâmicas, anda sempre a falar no mesmo. Não fez mais nada aqui as sete semanas?», disse.

Veja aqui o vídeo do momento: