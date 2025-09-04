Há um novo ranking de Popularidade e a história ligada aos ex-namorados volta a repetir-se

O público já decidiu e o novo ranking de popularidade do Big Brother Verão não trouxe surpresas. Mais uma vez, entre os concorrentes mais apreciados e os menos acarinhados, sobressai um detalhe curioso: os dois ex-namorados, Jéssica e Afonso, ocupam posições completamente diferentes, um no topo e o outro no fim.
No primeiro lugar surge Jéssica, seguida de Bruna e de Viriato. Catarina garantiu a quarta posição e Afonso completa o top 5.
Veja o Ranking de Popularidade desta semana:
1º Jéssica Vieira
2º Bruna
3º Viriato
4º Catarina Miranda
5º Afonso Leitão
Veja aqui a publicação da página de Instagram oficial do Big Brother: