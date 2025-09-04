Há um novo ranking de Popularidade e a história ligada aos ex-namorados volta a repetir-se

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!

O público já decidiu e o novo ranking de popularidade do Big Brother Verão não trouxe surpresas. Mais uma vez, entre os concorrentes mais apreciados e os menos acarinhados, sobressai um detalhe curioso: os dois ex-namorados, Jéssica e Afonso, ocupam posições completamente diferentes, um no topo e o outro no fim.

No primeiro lugar surge Jéssica, seguida de Bruna e de Viriato. Catarina garantiu a quarta posição e Afonso completa o top 5.

Veja o Ranking de Popularidade desta semana:

1º Jéssica Vieira

2º Bruna

3º Viriato

4º Catarina Miranda

5º Afonso Leitão