Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

Jéssica Vieira partilhou este domingo a sua Curva da Vida e não esqueceu o ex-namorado, Afonso Leitão, que conheceu no Secret Story 8 e que voltou a reencontrar neste Big Brother Verão, após um término não muito pacífico.

«Conheci alguém que me voltou a fazer acreditar e eu fui muito feliz enquanto durou», começou por referir, recordando a sua participação no Secret.

Depois, Jéssica falou da separação: «Quero acreditar que acabou porque tinha de acabar e eu tenho muita pena de hoje estarmos aqui da forma como estamos, porque eu não queria isto. Aos meus olhos este término podia ser acreditar também».

Já no confessionário com Maria Botelho Moniz, a concorrente voltou a falar do tema, desta vez sem mencionar Afonso em concreto: «Eu estou a aprender todos os dias o que é o amor, mas eu sei o que não é o amor. E a cobrança, a posse não é amor, isso é narcisismo».

«O amor é dar, receber, estar, não largar a mão, independentemente de todos os defeitos e coisas más. É amar a pessoa e amar mais os defeitos e é querer estar. É deixar ir, as pessoas estão ao nosso lado se quiserem estar», rematou Jéssica Vieira.

