Jéssica Vieira dá novos detalhes sobre a separação de Afonso Leitão: «Não há...»

Jéssica Vieira contou novos detalhes sobre o fim da relação com Afonso Leitão, que conheceu e por quem se apaixonou na oitava edição do Secret Story - Casa dos Segredos. A jovem de 28 anos lamentou o término e garantiu que não ficou sequer uma amizade.

«Investi muito nesta relação emocionalmente e, por isso, tenho muita pena que tenha acabado», disse Jéssica Vieira a uma revista nacional, acrescentando ainda: «Não ficámos amigos nem há qualquer ligação entre nós».

A ex-concorrente garantiu também que apesar de não querer mal a Afonso Leitão, não quer ter mais nada a ver com ele: «Desejo-lhe o melhor mas não quero estar associada a ele», afirmou, citada pela 'TV Guia'.

«Neste momento estou focada no que é importante: família, trabalho e nos meus (...) Sou esteticista e tenho a minha loja online, mas o que vier abraço. Estou a fazer o meu caminho com os pés assentes na terra», concluiu Jéssica Vieira.

De recordar que a separação de Jéssica e Afonso foi tornada pública no início do mês de abril. A primeira a falar sobre o assunto foi mesmo Jéssica: «Não quero falar muito sobre isto. Respeito muito o Afonso e a história que tivemos, mas não foi uma decisão minha. Não há muito mais a dizer», declarou na altura à SELFIE.

Mais tarde, foi a vez de Afonso quebrar o silêncio através das redes sociais: «Não era para me pronunciar sobre as notícias que andaram aí a ver a meu respeito e da Jéssica, mas estou a receber imensas mensagens. É verdade: eu e a Jéssica terminámos, mas passei aqui para vos agradecer todo o carinho que me têm dado e para pedir, de certa forma, respeito e que isso não interfira em nada com o nosso apoio».

O ex-concorrente mostrou-se sereno e fez questão de sublinhar que mantém a consideração pela ex-namorada, mesmo após o fim da relação: «Pelo menos da minha parte, continuei a apoiá-la e vou continuar a apoiá-la nos seus projetos. Infelizmente, não deu, é o que é, mas continuem a apoiar muito».