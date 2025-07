Lembra-se do drama conjugal entre Bernardina Brito e Tiago Ginga? A história voltou a repetir-se com dois novos protagonistas

Na noite de ontem, 30 de junho de 2025, a estreia do Big Brother Verão ficou marcada por um momento inesperado e carregado de emoção: o reencontro entre Jéssica Vieira, de 29 anos, natural de Matosinhos, e Afonso Leitão, ex-concorrentes da oitava temporada da Casa dos Segredos. O ex-casal, cuja relação nasceu em plena casa do Secret Story e terminou de forma conturbada, viu-se frente a frente no confessionário e o choque foi visível para ambos e para o público.

Nenhum dos dois estava preparado para este reencontro. Jéssica reagiu em direto com espanto e emoção contida ao ver o ex-namorado, com quem manteve uma relação intensa até março deste ano. A jovem, que na altura confirmou publicamente o fim do namoro, recordou em entrevistas anteriores a dor sentida: «Investi muito nesta relação emocionalmente. Tenho muita pena que tenha acabado» desabafou em abril no programa Dois às 10.

O momento mais tenso da gala surgiu quando a apresentadora Maria Botelho Moniz tentou explorar as razões que levaram à separação. Apesar da insistência, tanto Jéssica como Afonso mantiveram-se reservados, limitando-se a referir que há alegadas «três verdades», sem revelar detalhes. Ainda assim, o tema do fim abrupto da relação, que terá sido comunicado por telefone, gerou desconforto visível em Jéssica: «Disse que já não fazia mais sentido, eu sentia que ele era a minha pessoa, mas está tudo certo», já tinha confidenciado anteriormente no programa Dois às 10.

A história entre os dois ficou marcada por altos e baixos. Depois de se apaixonarem na Casa dos Segredos em setembro de 2024, o romance foi posto à prova com a entrada de Afonso no Desafio Final, em janeiro. Em março, a separação tornou-se oficial: «Desejo-lhe o melhor, mas não quero estar associada a ele!», disse Jéssica na altura. Afonso, por sua vez, optou sempre por uma postura mais discreta, garantindo apenas que mantinha respeito pela ex-namorada.

Este reencontro levanta agora uma questão que está a agitar as redes sociais: haverá espaço para uma segunda oportunidade no amor? Apesar de Jéssica Viera já ter afirmado estar resolvida emocionalmente e que entrou para o Big Brother Verão feliz, com vontade de conhecer pessoas novas e experiênciar algo novo: «Há mais pessoas nesta casa sem ser o Afonso (...) Há muito a explorar» disse Jéssica.

Por agora, o que se sabe é que os dois voltaram ao local onde tudo começou — a casa mais vigiada do país. O futuro do ex-casal dentro do Big Brother Verão promete ser um dos temas quentes desta edição. E os espectadores já escolheram o seu lado.

