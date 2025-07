Mães de Jéssica Vieira e Afonso Leitão ‘pegam-se’ em duras acusações após a separação dos filhos

No Diário do Big Brother Verão desta quarta-feira, 2 de julho, Jéssica Vieira e Afonso Leitão voltaram a ser tema e tiveram a defesa especial das respetivas mães, Sílvia e Rita. No entanto, a conversa subiu de tom e as duas desentenderam-se em direto.

Tudo começou porque Sílvia, a mãe de Jéssica, atirou que a mãe de Afonso, Rita, tinha 'a sua verdade' e mostrou-se magoada por sentir que o ex-paraquedista não tem defendido a sua filha dentro da casa. «Acho que o Afonso está muito resolvido...», acrescentou.

Foi então que a mãe de Afonso reagiu e acusou Jéssica de «minar» a casa contra o ex-namorado.

«Eu peço desculpa, mas a Sílvia já atirou aqui por duas vezes pedras. A primeira foi a dizer que 'há a verdade da Rita' e a outra é que o Afonso não protegeu a Jéssica. O Afonso tem vindo a defender a Jéssica, mesmo cá fora. Por outro lado, temos visto a Jéssica lá dentro a minar as mulheres que lá estão. Quando há uma vítima ou quando há uma mulher em sofrimento, consegue conquistar a empatia de todas as mulheres à volta e é isso que a Jéssica tem feito às escondidas», começou por dizer, visivelmente chateada.

E prosseguiu, atacando a ex-nora: «Isto não é bonito, nem é bom. Ela vai conseguir pôr uma casa contra o Afonso que nem sabe o que está a acontecer e devia perceber o que está a acontecer para perceber porque é que tem uma Niella que o acusa, tem uma Ana Catharina que diz 'eu já vi as mulheres a falarem do Afonso, portanto não vou gostar do Afonso'. Isto já tinha acontecido cá fora também, a Jéssica fez isto cá fora com as amizades do Afonso. Não há uma verdade nem há uma pessoa que é dona de uma verdade. Portanto, é preciso perceber isso e perceber que o Afonso protege a Jéssica, e protege a Jéssica com o silêncio dele».

A mãe de Jéssica Vieira não gostou das afirmações, mas preferiu não reagir. «Eu estou num reality, portanto ficar em silêncio», disse.

«O Afonso mina-se sozinho»: Mães 'pegam-se' em direto

O clima de tensão aumentou quando Nuno Eiró perguntou a Rita se gostava da ex-nora, Jéssica Vieira. «A Jéssica é uma mulher com muitas qualidades», respondeu.

«Mas a pergunta foi se gosta da Jéssica, não foi?», questionou Sílvia, insatisfeita com a resposta de Rita. «A Jéssica é uma mulher com muitas qualidades e a resposta está dada», retorquiu a mãe de Afonso.

Foi então que o caos se instalou. «Aqui está a tal verdade da Rita. A resposta está dada. Não vou admitir é que diga que a Jéssica está a minar a casa contra o Afonso quando não é verdade. O Afonso mina-se sozinho», atacou Sílvia.

«Tal como a Sílvia fala com os seus filhos, eu falo com os meus. E tal como a Sílvia toma as dores dos seus filhos, eu tomo dos meus. E nós conhecemos as pessoas cá fora», anuiu Rita. «É isso mesmo, e eu conheci muito bem por acaso. Vamos passar à frente, é melhor», findou a mãe de Jéssica.

