Na reta final, há um novo ranking de Popularidade: Conheça as mudanças

Já saiu mais um ranking de popularidade do Big Brother Verão, numa altura em que o programa está na reta final e o cerco começa a apertar.
No topo, Jéssica assume novamente a liderança, com uma presença cada vez mais segura, reunindo 76% de aprovação. Bruna sobe para o segundo lugar, trocando de posição com Ana Duarte que está em terceiro.
Mais abaixo, Viriato Quintela está em quarto lugar, Catarina Miranda ocupa o quinto lugar e Afonso Leitão termina a tabela em sexto e último.
Veja o Ranking de Popularidade desta semana:
1º Jéssica
2º Bruna
3º Ana
4º Viriato
5º Catarina
6º Afonso
Veja aqui a publicação da página de Instagram oficial do Big Brother: