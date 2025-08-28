Na reta final, há um novo ranking de Popularidade: Conheça as mudanças

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!

Já saiu mais um ranking de popularidade do Big Brother Verão, numa altura em que o programa está na reta final e o cerco começa a apertar.

No topo, Jéssica assume novamente a liderança, com uma presença cada vez mais segura, reunindo 76% de aprovação. Bruna sobe para o segundo lugar, trocando de posição com Ana Duarte que está em terceiro.

Mais abaixo, Viriato Quintela está em quarto lugar, Catarina Miranda ocupa o quinto lugar e Afonso Leitão termina a tabela em sexto e último.

Veja o Ranking de Popularidade desta semana:

1º Jéssica

2º Bruna

3º Ana

4º Viriato

5º Catarina

6º Afonso