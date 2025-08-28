Na reta final, há um novo ranking de Popularidade: Conheça as mudanças

Ao Minuto

Conheça as mudanças do novo ranking de popularidade do Big Brother Verão.

Já saiu mais um ranking de popularidade do Big Brother Verão, numa altura em que o programa está na reta final e o cerco começa a apertar. 

No topo, Jéssica assume novamente a liderança, com uma presença cada vez mais segura, reunindo 76% de aprovação. Bruna sobe para o segundo lugar, trocando de posição com Ana Duarte que está em terceiro. 

Mais abaixo, Viriato Quintela está em quarto lugar, Catarina Miranda ocupa o quinto lugar e Afonso Leitão termina a tabela em sexto e último.

Veja o Ranking de Popularidade desta semana:

1º Jéssica

2º Bruna

3º Ana

4º Viriato

5º Catarina

6º Afonso

 

Veja aqui a publicação da página de Instagram oficial do Big Brother: 

 

