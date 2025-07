Nas barbas da ex-namorada. Jéssica Vieira chora ao descobrir que Afonso Leitão andou aos beijos com Catarina Miranda

Jéssica Vieira em lágrimas no BB Verão após revelações sobre Afonso Leitão e Catarina Miranda.

O ambiente aqueceu dentro da casa do Big Brother Verão eresultou num desabafo emotivo de Jéssica Vieira. A concorrente não conteve as lágrimas ao falar com Bruno de Carvalho, Viriato Quintela, Manuel Melo e Fábio Paim sobre os comportamentos do ex-namorado, Afonso Leitão, principalmente no que diz respeito à proximidade crescente com Catarina Miranda.

A conversa ganhou contornos mais delicados quando Viriato Quintela revelou aos colegas que já presenciou beijos na boca entre Catarina e Afonso dentro da casa — uma confissão que apanhou Jéssica completamente desprevenida. Ainda que sem certezas, porque não viu, apenas ouviu sons de beijos nos lábios.

Jéssica admitiu que ver certas atitudes do ex-companheiro, à sua frente, tem sido um grande desafio emocional: «A única coisa que eu digo é que ele podia reservar-se um bocado à minha frente, eu não tinha que ver (…). Não preciso!», desabafou, em lágrimas. A jovem reforçou que Afonso é livre para fazer o que quiser, mas que ela também tem o direito de reagir àquilo que presencia.

A reação da concorrente gerou de imediato apoio por parte dos colegas. Bruno de Carvalho foi o primeiro a criticar a postura de Afonso Leitão, considerando injusta a forma como tem gerido a situação dentro da casa. «A tua posição é de loucos, o que eu vejo ele fazer é demais! Desculpa, Jéssica! Eu não faria isso, jamais! É injusto, temos que ser homens!», afirmou.

As imagens noturnas de Catarina Miranda e Afonso Leitão estão a dar que falar dentro e fora da casa do Big Brother Verão! Os dois concorrentes trocaram palavras de boa noite, mas o que mais chamou a atenção foram os sons audíveis de um beijo, alimentando os rumores de um possível jogo de casal.

Durante um pequeno-almoço especial, oferecido após Afonso, enquanto líder da semana, ter excluído Viriato Quintela, Manuel Melo e Ana Catharina da festa, o trio aproveitou o momento para comentar a relação entre Catarina e Afonso. Viriato revelou que os dois já se beijaram, reforçando a ideia de que a aproximação entre ambos está a ganhar contornos mais íntimos.

Apesar de destacar o físico de Afonso como um ponto forte, Viriato confessou estar desiludido com o concorrente, por ter esperado mais de alguém treinado pelos militares portugueses.

A suposta relação entre Catarina Miranda e Afonso promete continuar a agitar o ambiente na casa mais vigiada do país.



Veja também: