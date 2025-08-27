Ao Minuto

22:39
Miranda vs. Jéssica - O confronto que subiu de tom em direto: «Não fizeste de colchão!» - Big Brother
08:43

Miranda vs. Jéssica - O confronto que subiu de tom em direto: «Não fizeste de colchão!»

22:27
Afonso Leitão e Viriato Quintela em confronto: «Porque é que não me dás uma resposta!?» - Big Brother
06:47

Afonso Leitão e Viriato Quintela em confronto: «Porque é que não me dás uma resposta!?»

22:14
O público quer juntar o ex-casal. Jéssica e Afonso vão voltar a ser inseparáveis... Ainda que contra a vontade de muitos - Big Brother

O público quer juntar o ex-casal. Jéssica e Afonso vão voltar a ser inseparáveis... Ainda que contra a vontade de muitos

22:12
Afonso Leitão aceita desafio insólito que envolve Jéssica: «A Miranda vai-me matar...» - Big Brother
04:39

Afonso Leitão aceita desafio insólito que envolve Jéssica: «A Miranda vai-me matar...»

22:06
Reviravolta inesperada! Afonso Leitão e Jéssica Vieira recebem desafio insólito que vai mudar tudo na casa - Big Brother
05:48

Reviravolta inesperada! Afonso Leitão e Jéssica Vieira recebem desafio insólito que vai mudar tudo na casa

21:59
Jéssica Vieira reage em direto ao jantar romântico de Catarina Miranda e Afonso Leitão - Big Brother
05:32

Jéssica Vieira reage em direto ao jantar romântico de Catarina Miranda e Afonso Leitão

21:09
Catarina Miranda lança-se e mostra a Afonso Leitão como é que se dá um beijo a sério - Big Brother
00:56

Catarina Miranda lança-se e mostra a Afonso Leitão como é que se dá um beijo a sério

20:11
Jéssica revela não ter tido uma explicação para o fim do namoro com Afonso: «A forma como tudo foi descartado...» - Big Brother
03:24

Jéssica revela não ter tido uma explicação para o fim do namoro com Afonso: «A forma como tudo foi descartado...»

20:07
Depois de momento romântico entre Miranda e Afonso, Jéssica chora: «Ainda tenho algum sentimento» - Big Brother
03:24

Depois de momento romântico entre Miranda e Afonso, Jéssica chora: «Ainda tenho algum sentimento»

19:55
Jéssica Vieira com ciúmes de Catarina Miranda e Afonso depois de jantar romântico? - Big Brother
03:22

Jéssica Vieira com ciúmes de Catarina Miranda e Afonso depois de jantar romântico?

19:50
Jantar romântico e um presente especial! Afonso Leitão derretido com Catarina Miranda: «Isto é um pedido de namoro?» - Big Brother
08:20

Jantar romântico e um presente especial! Afonso Leitão derretido com Catarina Miranda: «Isto é um pedido de namoro?»

19:49
Bruna em lágrimas: «Isto aconteceu comigo...» - Big Brother
03:12

Bruna em lágrimas: «Isto aconteceu comigo...»

19:30
Afonso Leitão faz agradecimento especial a uma concorrente: «O meu maior apoio» - Big Brother
05:23

Afonso Leitão faz agradecimento especial a uma concorrente: «O meu maior apoio»

19:29
Conquistou um jantar romântico a dois. Catarina Miranda não desiste de Afonso e até lhe ofereceu uma pulseira de marca - Big Brother

Conquistou um jantar romântico a dois. Catarina Miranda não desiste de Afonso e até lhe ofereceu uma pulseira de marca

19:25
Jéssica Vieira sobre Catarina Miranda: «A Miranda é um...» - Big Brother
03:58

Jéssica Vieira sobre Catarina Miranda: «A Miranda é um...»

19:17
Alta tensão! Catarina Miranda e Afonso Leitão contra Viriato: «Se não fosse ele, tu não aparecias» - Big Brother
05:30

Alta tensão! Catarina Miranda e Afonso Leitão contra Viriato: «Se não fosse ele, tu não aparecias»

18:41
O bate boca de Catarina Miranda e Ana Duarte que levou uma dinâmica a subir de tom - Big Brother
04:17

O bate boca de Catarina Miranda e Ana Duarte que levou uma dinâmica a subir de tom

18:32
Depois de ouvir conversa de Afonso, Jéssica acusa-o no confessionário: «Está demasiado pavão» - Big Brother
04:01

Depois de ouvir conversa de Afonso, Jéssica acusa-o no confessionário: «Está demasiado pavão»

18:23
As imagens que estão a dar que falar! Veja a discussão entre Catarina Miranda e Jéssica que deixou um clima tenso na casa - Big Brother
03:11

As imagens que estão a dar que falar! Veja a discussão entre Catarina Miranda e Jéssica que deixou um clima tenso na casa

18:23
Troca de carícias acaba em picardia entre Catarina Miranda e Afonso Leitão - Big Brother
02:06

Troca de carícias acaba em picardia entre Catarina Miranda e Afonso Leitão

17:46
Viriato Quintela reage a provocações de Catarina Miranda: «Podes achar que és uma grande jogadora...» - Big Brother
05:16

Viriato Quintela reage a provocações de Catarina Miranda: «Podes achar que és uma grande jogadora...»

17:29
Catarina Miranda lança indireta: «Nomeiam as pessoas porque têm medo...» - Big Brother
07:57

Catarina Miranda lança indireta: «Nomeiam as pessoas porque têm medo...»

16:41
Batatas queimadas de Catarina Miranda criam alarido. A chefe de cozinha justifica: «Não estão queimadas, estão caramelizadas» - Big Brother
06:28

Batatas queimadas de Catarina Miranda criam alarido. A chefe de cozinha justifica: «Não estão queimadas, estão caramelizadas»

16:15
Viriato faz confidência a Jéssica Vieira: «Não quero que determinadas coisas se saibam» - Big Brother
07:05

Viriato faz confidência a Jéssica Vieira: «Não quero que determinadas coisas se saibam»

16:04
Jéssica Vieira alterada por causa de Catarina Miranda e Afonso Leitão: «Que fale agora!» - Big Brother
04:58

Jéssica Vieira alterada por causa de Catarina Miranda e Afonso Leitão: «Que fale agora!»

Acompanhe ao minuto

O público quer juntar o ex-casal. Jéssica e Afonso vão voltar a ser inseparáveis... Ainda que contra a vontade de muitos

  • Big Brother
  • Há 2h e 6min
O público quer juntar o ex-casal. Jéssica e Afonso vão voltar a ser inseparáveis... Ainda que contra a vontade de muitos - Big Brother

O objetivo é que o ex-casal não se largue, mas os colegas não podem perceber que tudo não passa de um desafio do Big.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Terminou mais uma votação grátis na app do TVI Reality, que envolve Afonso Leitão e Jéssica Vieira. Em causa estava um desafio que vai ter um grande impacto no programa, sobretudo em Catarina Miranda, que já assumiu ser muito ciumenta. No Especial, foi revelado aos concorrentes o desafio que vão enfrentar.

A votação foi: Jéssica e Afonso devem enfrentar um desafio secreto e serem inseparáveis por 24 horas? O objetivo é que o ex-casal não se largue, mas os colegas não podem perceber que tudo não passa de um desafio do Big.

O público votou e 64% disse que quer ver os dois juntos, contra 36% que não querem.

Descarregue App do TVI Reality e faça parte de inúmeras votações gratuitas.  A decisão é sua, não perca a oportunidade de ter um papel ativo no rumo dos acontecimentos do Big Brother Verão, numa altura em que a final se aproxima a passos largos. 

Percorra também a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens da história de amor de Jéssica e Afonso. 

Relacionados

Bruna Gomes e Bernardo Sousa mudaram de casa e agora têm vivenda dos sonhos: «Um novo lar...»

Conquistou um jantar romântico a dois. Catarina Miranda não desiste de Afonso e até lhe ofereceu uma pulseira de marca

Músculos e mais músculos. David Maurício muda radicalmente o seu corpo e a diferença é gritante

Chocou o País há 15 anos por ter uma casa de alterne. O que é feito de António Queirós, vencedor do SS1?

Paixão perigosa: Francisco Monteiro viveu romance com mulher casada no Dubai (e não pode lá entrar)

Após as críticas, vem a resposta. O rosto de Kina é natural ou já fez procedimentos estéticos?

O regresso mais aguardado. Francisco Monteiro faz revelação que vai mudar tudo: «Vou voltar...»
Temas: Jéssica Vieira Afonso Leitão

Mais Vistos

O regresso mais aguardado. Francisco Monteiro faz revelação que vai mudar tudo: «Vou voltar...»

Ontem às 16:23

Bárbara Parada e Francisco Monteiro de férias no paraíso: e estas são as fotos mais apaixonadas de sempre

15 jul, 09:43

«Eterno». Rosa Bela fica em lágrimas por causa do marido de 81 anos, Carlos Areia: «Nunca o vi assim»

26 ago, 22:28

Chocou o País há 15 anos por ter uma casa de alterne. O que é feito de António Queirós, vencedor do SS1?

Ontem às 16:51

Casamento de Rosa Bela e Carlos Areia contou com convidados bem conhecidos: Veja as imagens

28 jul, 15:01
Ver Mais

Notícias

O público quer juntar o ex-casal. Jéssica e Afonso vão voltar a ser inseparáveis... Ainda que contra a vontade de muitos

Há 2h e 6min

Bruna Gomes e Bernardo Sousa mudaram de casa e agora têm vivenda dos sonhos: «Um novo lar...»

Há 3h e 3min

Conquistou um jantar romântico a dois. Catarina Miranda não desiste de Afonso e até lhe ofereceu uma pulseira de marca

Ontem às 19:29

Músculos e mais músculos. David Maurício muda radicalmente o seu corpo e a diferença é gritante

Ontem às 17:46

Chocou o País há 15 anos por ter uma casa de alterne. O que é feito de António Queirós, vencedor do SS1?

Ontem às 16:51
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

08:12

Jantar romântico dá frutos. Afonso Leitão tem gesto inesperado com Catarina Miranda

26 ago, 23:38
04:38

Maria Botelho Moniz invade a casa do Big Brother. Mas é ignorada

21 ago, 19:15
02:39

Só mais uma. Catarina Miranda chora e ameaça desistir do Big Brother pela quarta vez. O motivo? Afonso Leitão

15 ago, 22:01
01:34

Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother

11 ago, 23:03
15:14

Bruno de Carvalho dá pontapé em colega e é expulso diretamente. Todas as imagens

11 ago, 22:46
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Bruna Gomes e Bernardo Sousa mudaram de casa e agora têm vivenda dos sonhos: «Um novo lar...»

Há 3h e 3min

Músculos e mais músculos. David Maurício muda radicalmente o seu corpo e a diferença é gritante

Ontem às 17:46

Chocou o País há 15 anos por ter uma casa de alterne. O que é feito de António Queirós, vencedor do SS1?

Ontem às 16:51

Paixão perigosa: Francisco Monteiro viveu romance com mulher casada no Dubai (e não pode lá entrar)

Ontem às 16:45

Quase 15 anos depois! Veja como está António Queirós, vencedor da primeira edição da Casa dos Segredos

Ontem às 16:36
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

01:49

Rosas e velas e um presente especial. Espreite o jantar romântico de Afonso Leitão e Catarina Miranda

26 ago, 23:50
01:50

Choque total na casa. Kina sai e os concorrentes desabam: «Achávamos que ia ser finalista»

25 ago, 10:44
05:44

Big Brother obrigado a repor a ordem, para parar gritaria de Afonso e Viriato

25 ago, 01:50
01:01

«Tu és mentirosa! A maior falsa aqui dentro és tu»: Ana Duarte explode para cima de Miranda

25 ago, 00:23
01:11

As imagens mais fortes do colapso total no Big Brother: «Sua suja»

17 ago, 18:25
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"Big Brother": Luís Gonçalves revela planos para o futuro: "Vai ser engraçado"

Há 3h e 58min

De impressionar! David Maurício mostra "diferença gigante" no corpo

Ontem às 15:59

Surpresa fora do "Big Brother Verão"! Família de Ana Duarte não descarta romance da cantora com ator

Ontem às 15:35

Rúben da Cruz partilha curiosidades surpreendentes... e há uma que "ninguém sabia"!

Ontem às 13:02

Maria Botelho Moniz usa "colar bonitão" igual ao de Marcia Soares... e nem imagina quanto custa!

Ontem às 12:54
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

Há uma coincidência que une Maria Botelho Moniz a Marcia Soares. E pode uni-la a si também

Ontem às 14:54

Festa marcada? Temos o acessório perfeito. Maria Botelho Moniz e Marcia Soares aprovam

Ontem às 14:43

A seguir as pisadas do pai? Noivo de Maria Botelho Moniz ‘viciado’ neste vídeo do filho. E você vai ficar também

Ontem às 12:23

"Isto é amor": o que Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata fizeram não é para todos

26 ago, 12:39

Tem uma festa e quer surpreender? Maria Botelho Moniz ensina a fazer o gigante bolo de gomas viral

26 ago, 12:23
Ver Mais

Curva da Vida

Fiquei sem nada (...) zero: O divórcio de Ana Duarte e Ricardinho que a levou a uma grave depressão

25 ago, 00:21

«Foi um divórcio muito litigioso, fiquei sem nada...»: A vida de Ana Duarte ao lado de Ricardinho que a deixou sem chão

24 ago, 23:49

«Ele morre»: Viriato emociona-se ao falar do pai, o 'herói' que julgava imortal

17 ago, 23:52

Emoção e perda: a Curva da Vida de Viriato Quintela marcada pelo adeus ao seu 'herói imortal'

17 ago, 23:51

Viriato Quintela faz partilha tocante: «Morreu o meu pai, o meu herói que eu pensava ser imortal»

17 ago, 23:46
Ver Mais