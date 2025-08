Reaproximação à vista? Afonso e Jéssica emocionam-se ao som de música especial e esta foi a atitude surpreendente de ambos

Jéssica Vieira e Afonso Leitão, que se apaixonaram durante o Secret Story - Casa dos Segredos e terminaram a relação pouco tempo depois, voltaram a cruzar-se no Big Brother Verão e protagonizaram um reencontro que ninguém esperava.

Agora, voltaram a unir-se e o inesperado aconteceu, quando começou a tocar uma música especial que marcou a relação entre ambos. Visivelmente abalada, Jéssica não conteve as lágrimas e acabou por ser confortada por Afonso. O momento culminou num abraço sentido que deixou os colegas comovidos e reacendeu as especulações sobre uma possível reaproximação do ex-casal dentro da casa do Big Brother.

Desde o início da edição de verão, o passado amoroso de Jéssica e Afonso tem sido tema de conversa. Agora, este gesto íntimo deixa no ar a possibilidade de que os sentimentos entre os dois ainda não estejam totalmente resolvidos.

Veja o momento aqui: