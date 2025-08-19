Reviravolta inesperada: Entre lágrimas e risos, Afonso e Jéssica perdem-se nos braços um do outro

Afonso Leitão e Jéssica Vieira são dois dos nomes mais falados do momento nesta Big Brother Verão. O casal de ex-namorados tem estado cada vez mais próximo e já se especula que depois de tanta mágoa, haja uma reconciliação à vista.

Isto porque nas últimas horas Jéssica e Afonso foram postos frente a frente e a lembrança do passado que viveram deu lugar à emoção, com Jéssica a não conseguir esconder as lágrimas de mãos dadas com o ex-namorado, enquanto os dois falavam um do outro.

Depois disso, passou na casa a música dos dois e Jéssica mais uma vez não conteve as lágrimas. Afonso puxou-a para perto de si e os dois acabaram a dançar e a cantar juntos, abraçados, mostrando a cumplicidade que ainda os une.

Veja o momento em baixo e percorra a galeria de fotografias que preparámos para si, com as imagens da história de amor de Jéssica e Afonso.