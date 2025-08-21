Popularidade: 'Girl Power' no top 3 do ranking. Catarina Miranda só afunda

Já saiu mais um ranking de popularidade do Big Brother Verão com uma coincidência caricata. As 'Girl Power' - grupo denominado por Catarina Miranda para Jéssica Vieira, Ana Duarte e Bruna - ocupam o top 3 desta semana. Já a própria Catarina está em penúltimo lugar.
A atualização do Ranking de Popularidade trouxe reviravoltas que não passaram despercebidas. Com a saída de Fábio Paim no domingo, as posições foram naturalmente reconfiguradas. Mas nem todos saíram beneficiados.
Veja o Ranking de Popularidade desta semana:
1º Jéssica
2º Ana
3º Bruna
4º Kina
5º Afonso
6º Catarina
7º Viriato
No topo, Jéssica assume novamente a liderança, com uma presença cada vez mais segura com 78% de aprovação. Ana Duarte sobe para o segundo lugar, trocando de posição com Bruna que está em terceiro.
Mais abaixo, Catarina Miranda ocupa o sexto lugar, seguida por Viriato Quintela, em sétimo e último.
Veja aqui a publicação da página de Instagram oficial do Big Brother:
Estas oscilações no Ranking demonstram que a opinião do público é muito dinâmica, reagindo rapidamente a mudanças de comportamento, alianças e atitudes dentro da casa.
Fique atento às próximas semanas para descobrir quem vai conquistar definitivamente o coração dos espectadores e garantir o lugar na final deste Big Brother Verão.