Ao Minuto

12:06
Ana Duarte recorda grande amor: «Ainda hoje...» - Big Brother
01:11

Ana Duarte recorda grande amor: «Ainda hoje...»

12:04
Jéssica e Catarina Miranda partilham dor e emoção. Ambas já interromperam uma gravidez - Big Brother
01:40

Jéssica e Catarina Miranda partilham dor e emoção. Ambas já interromperam uma gravidez

10:56
Guerra de leoas pela manhã. Jéssica e Catarina Miranda já nem se podem ver - Big Brother
01:36

Guerra de leoas pela manhã. Jéssica e Catarina Miranda já nem se podem ver

10:53
A ex vai contra a 'atual'. Jéssica perde a paciência com Miranda: «Achas que és namorada, mas não és. Eu fui. Cheiro a desespero» - Big Brother

A ex vai contra a 'atual'. Jéssica perde a paciência com Miranda: «Achas que és namorada, mas não és. Eu fui. Cheiro a desespero»

10:29
Nem de manhã há paz. Viriato vai contra Catarina Miranda: «Lava a boca» - Big Brother
08:03

Nem de manhã há paz. Viriato vai contra Catarina Miranda: «Lava a boca»

10:28
Prova das melancias gera confusão na casa! Viriato ao rubro contra Afonso: «A tua era mais pequena» - Big Brother
08:03

Prova das melancias gera confusão na casa! Viriato ao rubro contra Afonso: «A tua era mais pequena»

10:19
Kina e Catarina Miranda 'brigam' por um lugar na surpresa do Big: «Eu cheguei primeiro» - Big Brother
01:38

Kina e Catarina Miranda 'brigam' por um lugar na surpresa do Big: «Eu cheguei primeiro»

01:48
Catarina Miranda faz promessa marota a Afonso Leitão: «Há festa todas as noites» - Big Brother
02:42

Catarina Miranda faz promessa marota a Afonso Leitão: «Há festa todas as noites»

01:39
À terceira é de vez? Catarina Miranda perde as estribeiras e faz as malas: «Vou sair deste programa» - Big Brother
01:22

À terceira é de vez? Catarina Miranda perde as estribeiras e faz as malas: «Vou sair deste programa»

01:18
As verdades magoam. Ana berra que Afonso não quer nada com Catarina Miranda e esta fica em lágrimas - Big Brother
01:22

As verdades magoam. Ana berra que Afonso não quer nada com Catarina Miranda e esta fica em lágrimas

01:08
Fábio Paim chora ao declarar-se a Jéssica: «Afonso, perdeste... És uma mulher especial» - Big Brother
01:07

Fábio Paim chora ao declarar-se a Jéssica: «Afonso, perdeste... És uma mulher especial»

01:00
Duas mulheres, um homem. Jéssica vai com tudo contra Catarina Miranda: «Eu fui namorada, tu és alucinada» - Big Brother
02:41

Duas mulheres, um homem. Jéssica vai com tudo contra Catarina Miranda: «Eu fui namorada, tu és alucinada»

00:59
Catarina Miranda vê futuro com Afonso e revela: «Óbvio que estamos interessados um no outro e lá fora...» - Big Brother
02:36

Catarina Miranda vê futuro com Afonso e revela: «Óbvio que estamos interessados um no outro e lá fora...»

00:45
Queda de toalha e troca de risos cúmplices gera clima entre os ex's Jéssica e Afonso - Big Brother
04:14

Queda de toalha e troca de risos cúmplices gera clima entre os ex's Jéssica e Afonso

00:27
Esta forma de meter loiça na máquina gera controvérsia. Nunca antes visto - Big Brother
03:36

Esta forma de meter loiça na máquina gera controvérsia. Nunca antes visto

00:13
Viriato não poupa nas palavras contra Miranda: «Pessoas como tu na nossa sociedade não têm lugar» - Big Brother
03:22

Viriato não poupa nas palavras contra Miranda: «Pessoas como tu na nossa sociedade não têm lugar»

00:09
Viriato denuncia Catarina Miranda: «Tem vergonha na cara de seres cozinheira e...» - Big Brother
03:22

Viriato denuncia Catarina Miranda: «Tem vergonha na cara de seres cozinheira e...»

23:00
Jéssica tem a certeza do motivo pelo qual Catarina Miranda tem ciúmes: «Olha para mim como a ameaça da ex-namorada» - Big Brother
05:36

Jéssica tem a certeza do motivo pelo qual Catarina Miranda tem ciúmes: «Olha para mim como a ameaça da ex-namorada»

22:45
«Mete a loiça num sítio que eu cá sei»: Bruna perde a cabeça com Afonso Leitão - Big Brother
01:19

«Mete a loiça num sítio que eu cá sei»: Bruna perde a cabeça com Afonso Leitão

22:40
Afonso perde a cabeça com Miranda e eleva a voz: «Odeio quando fazes essa porcaria» - Big Brother
01:08

Afonso perde a cabeça com Miranda e eleva a voz: «Odeio quando fazes essa porcaria»

22:17
Viriato ganha acesso aos códigos para ganhar o Passaporte para a final. Será que conseguiu? - Big Brother
01:49

Viriato ganha acesso aos códigos para ganhar o Passaporte para a final. Será que conseguiu?

22:11
Afonso em lágrimas por causa de Jéssica?: «As minhas atitudes podem não demonstrar, mas quero que ela seja feliz» - Big Brother
01:49

Afonso em lágrimas por causa de Jéssica?: «As minhas atitudes podem não demonstrar, mas quero que ela seja feliz»

22:08
Novo bate-boca entre Jéssica Vieira e Catarina Miranda: «Puxa a cassete atrás» - Big Brother
00:48

Novo bate-boca entre Jéssica Vieira e Catarina Miranda: «Puxa a cassete atrás»

22:08
Afonso Leitão cansado do 'triângulo amoroso': «Custa-me, porque a Jéssica não me é indiferente» - Big Brother
04:39

Afonso Leitão cansado do 'triângulo amoroso': «Custa-me, porque a Jéssica não me é indiferente»

22:04
Catarina Miranda ataca Jéssica Vieira: «É melhor o Afonso ficar calado porque não vai ser bom para ela» - Big Brother
06:50

Catarina Miranda ataca Jéssica Vieira: «É melhor o Afonso ficar calado porque não vai ser bom para ela»

Acompanhe ao minuto

A ex vai contra a 'atual'. Jéssica perde a paciência com Miranda: «Achas que és namorada, mas não és. Eu fui. Cheiro a desespero»

  • Big Brother
  • Há 1h e 16min
A ex vai contra a 'atual'. Jéssica perde a paciência com Miranda: «Achas que és namorada, mas não és. Eu fui. Cheiro a desespero» - Big Brother

Durante uma dinâmica na casa do Big Brother Verão, Jéssica Vieira perdeu a paciência com Catarina Miranda e protagonizou um dos confrontos mais intensos da edição, acusando a rival de usar Afonso Leitão para criar conflitos e de tentar aproximar-se do seu ex-namorado.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Big Brother Verão: Jéssica Vieira perde a paciência e ataca Catarina Miranda por causa de Afonso Leitão.

A tensão voltou a subir na casa do Big Brother Verão na tarde desta quarta-feira, 13 de agosto. Durante uma dinâmica, Catarina Miranda provocou Jéssica Vieira usando o nome de Afonso Leitão, o que levou a concorrente de Matosinhos a reagir de forma explosiva.

Sem meias palavras, Jéssica começou por acusar Catarina de se aproveitar das discussões com Afonso para criar conflitos:
«Quando estás chateada com o Afonso, vens para a minha beira meter lenha na fogueira para ver se eu me chateio com ele. Minha amiga, não és tu nem ninguém nunca que vai fazer com que me chateie com o Afonso».

A jovem não ficou por aqui e fez questão de deixar claro que Catarina não tem legitimidade para falar da relação que Jéssica teve com Afonso Leitão: «Tu é que és baixa, lava a boca, não falas mais da minha relação com o Afonso. Se há pessoa que pode falar sou eu e é ele, não és tu, tu não fizeste de colchão minha amiga. Eu tive o privilégio sim de ter uma relação com o Afonso, que é isso que tu queres ter. Foi alguém muito importante para mim, nunca falei mal dele, eu constatei factos. Mas eu posso, porque eu fui namorada, tu és alucinada que achas que és namorada, mas tu não és minha querida. És uma triste, uma alucinada, uma tóxica, é o que tu és. És desesperada!».

Já com os ânimos ao rubro, Jéssica intensificou as críticas, acusando Catarina de tentar conquistar o seu ex-namorado:
«Tu queres estar com o meu ex agora desesperada, já viste como é que as coisas são? Tu és tóxica, és muito! As figuras que tu fazes eu nunca as fiz, acredita. O cheiro a desespero de um beijo na boca, quase que saltas pareces um coala a saltar para o rapaz. Cala-te, ganha vergonha! Ganha juízo e tem noção das coisas que tu fazes e das coisas que tu dizes. É meu ex-namorado, fez parte da minha vida, percebes? Doente, meu! Tóxica do caraças! Doente!».

Veja o vídeo.

Relacionados

Ana Duarte e Viriato Quintela: poderá nascer uma relação? Para os fãs do Big Brother é unânime

Igor Rodríguez e Lisa Schincariol namoram? Nova foto tem um detalhe que disparou os rumores

Farto da 'ex'? Afonso Leitão queixa-se Jéssica Vieira: «Já passou tanto tempo...»

Liliana Filipa quebra silêncio sobre assalto à mão armada: «Os meus filhos estão bastante perturbados»

Irreconhecível! Tamara Rocha surge poderosa em biquíni após perder 22 quilos
Temas: Jéssica Vieira Catarina Miranda Afonso Leitão

Mais Vistos

Quase ao léu: A manhã divertida de Carolina Braga e Diogo Bordin em imagens

31 mai, 21:12

Cristina Ferreira explica o que levou à maior mudança da sua vida: «O corpo já não respondia»

12 ago, 19:55
03:09

Imagens inéditas! Liliana Filipa e Daniel Gregório sofrem assalto no Algarve: «Apontaram a arma às crianças»

Ontem às 12:20

Cristina Ferreira deslumbra com macacão preto perfeito para o calor que aí vem

24 jun, 10:12

Liliana Filipa e Daniel Gregório vítimas de assalto violento: vídeo mostra momentos de terror

Ontem às 16:56
Ver Mais

Notícias

Quanto custa o relógio de luxo roubado em assalto a conhecido casal? Tem o valor de 5 dígitos

Há 18 min

Casal assaltado à mão armada em frente aos filhos em Vilamoura já reagiu: «Profundamente traumático»

Há 30 min

Daniela Santos vem a público esclarecer ponto de situação da ligação a Afonso Leitão: «Nós ainda somos uma relação»

Há 36 min

Bruno Savate volta a fazer das suas: gozou com Catarina Miranda e a nova ameaça de desistência do Big Brother Verão

Há 41 min

A ex vai contra a 'atual'. Jéssica perde a paciência com Miranda: «Achas que és namorada, mas não és. Eu fui. Cheiro a desespero»

Há 1h e 16min
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

01:34

Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother

11 ago, 23:03
15:14

Bruno de Carvalho dá pontapé em colega e é expulso diretamente. Todas as imagens

11 ago, 22:46
05:06

Jéssica pronuncia-se sobre namoro do ex com Catarina Miranda: «Casem-se e...»

11 ago, 08:36
01:03

Terminou a espera! Este foi o concorrente eliminado do Big Brother este domingo

11 ago, 00:01
03:42

Catarina Miranda beija e faz festinhas a Afonso: «Já deves ter metido a boca onde não devias»

6 ago, 14:59
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Quanto custa o relógio de luxo roubado em assalto a conhecido casal? Tem o valor de 5 dígitos

Há 18 min

Casal assaltado à mão armada em frente aos filhos em Vilamoura já reagiu: «Profundamente traumático»

Há 30 min

Daniela Santos vem a público esclarecer ponto de situação da ligação a Afonso Leitão: «Nós ainda somos uma relação»

Há 36 min

Bruno Savate volta a fazer das suas: gozou com Catarina Miranda e a nova ameaça de desistência do Big Brother Verão

Há 41 min

Igor Rodríguez e Lisa Schincariol namoram? Nova foto tem um detalhe que disparou os rumores

Ontem às 19:05
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

14:15

Choque e traições pelas costas: Assim foram as nomeações dos concorrentes

11 ago, 00:50
06:18

De desconhecidos a herdeiro de Marco Paulo. Eduardo Ferreira conta como conheceu o falecido cantor: «Contactou-me...»

10 ago, 23:38
03:45

O Calendário dos bombeiros da casa. Pouca roupa e muita sensualidade

6 ago, 11:24
08:45

Catarina Miranda faz esclarecimento sobre a zanga com Afonso Leitão

5 ago, 21:53
03:53

Feia discussão entre Bruno de Carvalho e Afonso sobe de tom: «Pedi desculpa para não levares na tromba»

5 ago, 19:50
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Francisco Vale vê imagens de Jéssica Galhofas e reage com desagrado: «Custa-me ouvir isto»

Há 20 min

Francisco Vale descobriu mentira de Jéssica Galhofas: «Podes ter a certeza que me vais perder»

Há 27 min

Em dia especial, Daniel Guerreiro faz intensa declaração de amor a Soraia Moreira: "És tudo"

Há 1h e 41min

Cristina Ferreira reage a fim de namoro sensação: «Só tenho pena que ela tenha perdido tempo»

Há 1h e 49min

Zé Lopes comete caricata confidência sobre Francisco Monteiro: "Para o irritar"

Há 3h e 53min
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

Maria Botelho Moniz exige melhor comportamento, mas termina tudo aos gritos

11 ago, 22:28

Maria Botelho Moniz responde a fúria Bruno de Carvalho: «Em contrato algum está um pontapé a um colega»

11 ago, 22:14

Maria Botelho Moniz aperta com Afonso: «Tenta acabar com o enredo, mas tem flirt de final de noite?»

10 ago, 22:19

De ficar sem fôlego: o look de Maria Botelho Moniz que deixou o noivo ainda mais apaixonado

10 ago, 22:03

O look arrebatador de Maria Botelho Moniz que deixou o noivo sem fôlego

10 ago, 21:49
Ver Mais

Curva da Vida

No leito da morte, Marco Paulo deixou uma mensagem arrebatadora ao seu herdeiro

10 ago, 23:53

«Diziam que era amante do Marco Paulo», Eduardo Ferreira em lágrimas ao recordar morte do cantor

10 ago, 23:39

Emocionado, Eduardo Ferreira recorda o momento em que soube que seria herdeiro da fortuna de Marco Paulo

10 ago, 23:39

Finalmente foi revelado o que disse Marco Paulo ao seu herdeiro no leito da morte

10 ago, 23:38

De desconhecidos a herdeiro de Marco Paulo. Eduardo Ferreira conta como conheceu o falecido cantor: «Contactou-me...»

10 ago, 23:38
Ver Mais