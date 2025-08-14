A ex vai contra a 'atual'. Jéssica perde a paciência com Miranda: «Achas que és namorada, mas não és. Eu fui. Cheiro a desespero»

Big Brother Verão: Jéssica Vieira perde a paciência e ataca Catarina Miranda por causa de Afonso Leitão.

A tensão voltou a subir na casa do Big Brother Verão na tarde desta quarta-feira, 13 de agosto. Durante uma dinâmica, Catarina Miranda provocou Jéssica Vieira usando o nome de Afonso Leitão, o que levou a concorrente de Matosinhos a reagir de forma explosiva.

Sem meias palavras, Jéssica começou por acusar Catarina de se aproveitar das discussões com Afonso para criar conflitos:

«Quando estás chateada com o Afonso, vens para a minha beira meter lenha na fogueira para ver se eu me chateio com ele. Minha amiga, não és tu nem ninguém nunca que vai fazer com que me chateie com o Afonso ».

A jovem não ficou por aqui e fez questão de deixar claro que Catarina não tem legitimidade para falar da relação que Jéssica teve com Afonso Leitão: «Tu é que és baixa, lava a boca, não falas mais da minha relação com o Afonso. Se há pessoa que pode falar sou eu e é ele, não és tu, tu não fizeste de colchão minha amiga. Eu tive o privilégio sim de ter uma relação com o Afonso, que é isso que tu queres ter. Foi alguém muito importante para mim, nunca falei mal dele, eu constatei factos. Mas eu posso, porque eu fui namorada, tu és alucinada que achas que és namorada, mas tu não és minha querida. És uma triste, uma alucinada, uma tóxica, é o que tu és. És desesperada!».

Já com os ânimos ao rubro, Jéssica intensificou as críticas, acusando Catarina de tentar conquistar o seu ex-namorado:

«Tu queres estar com o meu ex agora desesperada, já viste como é que as coisas são? Tu és tóxica, és muito! As figuras que tu fazes eu nunca as fiz, acredita. O cheiro a desespero de um beijo na boca, quase que saltas pareces um coala a saltar para o rapaz. Cala-te, ganha vergonha! Ganha juízo e tem noção das coisas que tu fazes e das coisas que tu dizes. É meu ex-namorado, fez parte da minha vida, percebes? Doente, meu! Tóxica do caraças! Doente!».