Conflito dentro e fora do Big Brother Verão: Mãe de Jéssica ataca Catarina Miranda sem dó, nem piedade

12:48
Catarina Miranda lança sério aviso para Afonso Leitão e Jéssica Vieira - Big Brother
04:36

Catarina Miranda lança sério aviso para Afonso Leitão e Jéssica Vieira

12:32
Catarina Miranda: Todos os homens que marcaram a sua vida nos reality shows - Big Brother

Catarina Miranda: Todos os homens que marcaram a sua vida nos reality shows

12:30
«Pesquisei significado de perfeição e apareceu-me a tua cara»: Afonso Leitão vai mais longe na proximidade com Jéssica Vieira - Big Brother
04:31

«Pesquisei significado de perfeição e apareceu-me a tua cara»: Afonso Leitão vai mais longe na proximidade com Jéssica Vieira

12:29
Afonso Leitão enche Jéssica Vieira de elogios nas barbas de Catarina Miranda - Big Brother
04:31

Afonso Leitão enche Jéssica Vieira de elogios nas barbas de Catarina Miranda

12:21
Afonso não é o único. Os homens que têm história com Catarina Miranda num reality show - Big Brother

Afonso não é o único. Os homens que têm história com Catarina Miranda num reality show

12:03
Reviravoltas inesperadas e segredos inconfessáveis: Isto é tudo o que já se sabe sobre o novo Secret Story - Big Brother

Reviravoltas inesperadas e segredos inconfessáveis: Isto é tudo o que já se sabe sobre o novo Secret Story

11:48
«Tu não me podes ver bem com o Afonso»: Jéssica Vieira lança farpa direta a Catarina Miranda - Big Brother
02:56

«Tu não me podes ver bem com o Afonso»: Jéssica Vieira lança farpa direta a Catarina Miranda

11:34
Afonso Leitão também pede beijos a Jéssica Vieira e todos ficam de boca aberta - Big Brother
03:00

Afonso Leitão também pede beijos a Jéssica Vieira e todos ficam de boca aberta

11:33
Afonso Leitão agarra-se a Catarina Miranda e ignora desafio com Jéssica Vieira - Big Brother
03:00

Afonso Leitão agarra-se a Catarina Miranda e ignora desafio com Jéssica Vieira

11:28
Miranda aponta as ‘bisbilhoteiras’ da casa e afirma: «Eu não preciso de falar de vocês para aparecer» - Big Brother
06:18

Miranda aponta as ‘bisbilhoteiras’ da casa e afirma: «Eu não preciso de falar de vocês para aparecer»

11:04
Surpresa: Afonso Leitão surpreende Jéssica Vieira e escolhe dia carregado de significado - Big Brother
01:24

Surpresa: Afonso Leitão surpreende Jéssica Vieira e escolhe dia carregado de significado

10:32
A melhor de todos os tempos? Catarina Miranda acredita que venceria Francisco Monteiro, Bruno Savate e Miguel Vicente - Big Brother

A melhor de todos os tempos? Catarina Miranda acredita que venceria Francisco Monteiro, Bruno Savate e Miguel Vicente

10:16
No escuro da noite, Afonso implora por um beijo de Catarina Miranda - Big Brother
03:03

No escuro da noite, Afonso implora por um beijo de Catarina Miranda

10:14
Inseparável de Jéssica Vieira, Afonso Leitão tem gesto de proteção com Catarina Miranda - Big Brother
03:14

Inseparável de Jéssica Vieira, Afonso Leitão tem gesto de proteção com Catarina Miranda

09:59
Catarina Miranda perde a cabeça com Afonso Leitão e Jéssica Vieira... e acaba por se declarar - Big Brother
01:27

Catarina Miranda perde a cabeça com Afonso Leitão e Jéssica Vieira... e acaba por se declarar

09:46
Cúmplices, Jéssica e Afonso brincam à frente de todos. Eis a reação dos colegas - Big Brother
01:14

Cúmplices, Jéssica e Afonso brincam à frente de todos. Eis a reação dos colegas

09:39
Inês Morais dá opinião polémica sobre concorrente:«Tudo o que ela diz é à base de frases feitas» - Big Brother
01:11

Inês Morais dá opinião polémica sobre concorrente:«Tudo o que ela diz é à base de frases feitas»

09:30
Impagável. O olhar de Catarina Miranda ao ver Jéssica e Afonso juntos - Big Brother
01:05

Impagável. O olhar de Catarina Miranda ao ver Jéssica e Afonso juntos

09:29
Jéssica Vieira em desvantagem? Viriato Quintela diz que Catarina Miranda ganha todas as discussões - Big Brother
02:36

Jéssica Vieira em desvantagem? Viriato Quintela diz que Catarina Miranda ganha todas as discussões

09:27
Catarina Miranda já pensa em filhos com Afonso: «Eu quero ter uma família olímpica de reality shows, os Miranda-Leitão» - Big Brother
01:31

Catarina Miranda já pensa em filhos com Afonso: «Eu quero ter uma família olímpica de reality shows, os Miranda-Leitão»

09:20
Catarina Miranda lança ataque feroz a Jéssica Vieira: «Eu sou a mulher que nunca vais ser» - Big Brother
02:01

Catarina Miranda lança ataque feroz a Jéssica Vieira: «Eu sou a mulher que nunca vais ser»

09:17
Ciúmes à vista! Miranda não esconde reação ao ver Jéssica e Afonso 'inseparáveis’ - Big Brother
03:32

Ciúmes à vista! Miranda não esconde reação ao ver Jéssica e Afonso 'inseparáveis’

08:47
Catarina Miranda roída de ciúmes com aproximação de Jéssica Vieira e Afonso Leitão no desafio secreto - Big Brother
01:09

Catarina Miranda roída de ciúmes com aproximação de Jéssica Vieira e Afonso Leitão no desafio secreto

08:43
Jéssica Vieira e Afonso Leitão dão início ao desafio: O ex-casal vai estar ' inseparável' durante 24H - Big Brother
01:27

Jéssica Vieira e Afonso Leitão dão início ao desafio: O ex-casal vai estar ' inseparável' durante 24H

08:39
Ex-namorados, Afonso Leitão e Jéssica Vieira tomam decisão que vai explodir a casa - Big Brother
02:24

Ex-namorados, Afonso Leitão e Jéssica Vieira tomam decisão que vai explodir a casa

Conflito dentro e fora do Big Brother Verão: Mãe de Jéssica ataca Catarina Miranda sem dó, nem piedade

  • Big Brother
  • Hoje às 08:21
Conflito dentro e fora do Big Brother Verão: Mãe de Jéssica ataca Catarina Miranda sem dó, nem piedade - Big Brother

A rivalidade entre Jéssica Vieira e Catarina Miranda no Big Brother Verão subiu de nível e, agora, nem a mãe da nortenha fica de fora.

Jéssica Vieira e Catarina Miranda têm sido rivais desde o início do Big Brother Verão e as discussões entre as suas - maioritariamente por causa de Afonso Leitão - têm sido mais do que muitas. Cá fora, a mãe da ex-concorrente da Casa dos Segredos 8 comentou a relação conturbada das duas, e não deixou nada por dizer sobre a jovem de Almeirim.

«Ela não tem sido boa colega. Felizmente a minha filha responde-lhe sem sair do salto. E depois usa o Afonso», começou por dizer Patrícia, mãe de Jéssica Vieira, sobre Catarina Miranda, em declarações à TV Guia. 

«Agora até dizem que namoram. Enfim… Há limites também. A minha filha é do Norte, tem sangue na guelra e não vai ficar calada», adiantou.

O público quer juntar o ex-casal. Jéssica e Afonso vão voltar a ser inseparáveis... Ainda que contra a vontade de muitos

Terminou mais uma votação grátis na app do TVI Reality, que envolve Afonso Leitão e Jéssica Vieira. Em causa estava um desafio que vai ter um grande impacto no programa, sobretudo em Catarina Miranda, que já assumiu ser muito ciumenta. No Especial, foi revelado aos concorrentes o desafio que vão enfrentar.

A votação foi: Jéssica e Afonso devem enfrentar um desafio secreto e serem inseparáveis por 24 horas? O objetivo é que o ex-casal não se largue, mas os colegas não podem perceber que tudo não passa de um desafio do Big.

O público votou e 64% disse que quer ver os dois juntos, contra 36% que não querem.

Descarregue App do TVI Reality e faça parte de inúmeras votações gratuitas.  A decisão é sua, não perca a oportunidade de ter um papel ativo no rumo dos acontecimentos do Big Brother Verão, numa altura em que a final se aproxima a passos largos. 

Percorra também a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens da história de amor de Jéssica e Afonso. 

