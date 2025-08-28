Conflito dentro e fora do Big Brother Verão: Mãe de Jéssica ataca Catarina Miranda sem dó, nem piedade

Apaixonaram-se, separaram-se e o destino voltou a juntá-los: A história de amor de Jéssica e Afonso em imagens

Risos nervosos e caretas disfarçadas: As imagens das reações de Afonso, Miranda e Jéssica à entrada de Daniela

Jéssica Vieira e Catarina Miranda têm sido rivais desde o início do Big Brother Verão e as discussões entre as suas - maioritariamente por causa de Afonso Leitão - têm sido mais do que muitas. Cá fora, a mãe da ex-concorrente da Casa dos Segredos 8 comentou a relação conturbada das duas, e não deixou nada por dizer sobre a jovem de Almeirim.

«Ela não tem sido boa colega. Felizmente a minha filha responde-lhe sem sair do salto. E depois usa o Afonso», começou por dizer Patrícia, mãe de Jéssica Vieira, sobre Catarina Miranda, em declarações à TV Guia.

«Agora até dizem que namoram. Enfim… Há limites também. A minha filha é do Norte, tem sangue na guelra e não vai ficar calada», adiantou.

O público quer juntar o ex-casal. Jéssica e Afonso vão voltar a ser inseparáveis... Ainda que contra a vontade de muitos

Terminou mais uma votação grátis na app do TVI Reality, que envolve Afonso Leitão e Jéssica Vieira. Em causa estava um desafio que vai ter um grande impacto no programa, sobretudo em Catarina Miranda, que já assumiu ser muito ciumenta. No Especial, foi revelado aos concorrentes o desafio que vão enfrentar.

A votação foi: Jéssica e Afonso devem enfrentar um desafio secreto e serem inseparáveis por 24 horas? O objetivo é que o ex-casal não se largue, mas os colegas não podem perceber que tudo não passa de um desafio do Big.

O público votou e 64% disse que quer ver os dois juntos, contra 36% que não querem.

Descarregue App do TVI Reality e faça parte de inúmeras votações gratuitas. A decisão é sua, não perca a oportunidade de ter um papel ativo no rumo dos acontecimentos do Big Brother Verão, numa altura em que a final se aproxima a passos largos.

Percorra também a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens da história de amor de Jéssica e Afonso.