Miranda com «nojo» de Jéssica? Discussão 'explode' em plena gala e Maria Botelho Moniz repõe a verdade

Na gala do Big Brother Verão, Jéssica Vieira e os restantes colegas foram confrontados com as imagens de Catarina Miranda a ver uma fotografia da 'rival' no telemóvel, que semanalmente entra na casa para que eles possam fazer alguns registos, e a dizer «que nojo». A nortenha ficou surpreendida e reagiu.

«Só mostra o tipo de mulher que ela é, está apresentada, para mim já estava, mas como diz que estão sempre a falar nas costas... deu-me gozo ver isto», disse Jéssica, ainda em confessionário.

Quando regressou à sala, a concorrente provocou Catarina. «Que nojo Catarina? É o quê? O meu piercing na língua que te dá nojo?», atirou.

«A foto tinha três pessoas e tinham restos de comida na boca», justificou Miranda, que foi prontamente interrompida por Maria Botelho Moniz: «Os conteúdos fizeram zoom e não havia restos de comida».

«Maria, não sei qual é o problema, ela já me chamou via verde, por acaso não disse com esse intuito, mas se tivesse dito, não tinha problema nenhum», justificou ainda a jovem de Almeirim.

Veja aqui o momento: