Limusina e uma multidão em êxtase. Finalistas do Big Brother fazem entrada triunfante na gala final

Recebidos como estrelas, os finalistas do Big Brother Verão chegam ao Parque dos Poetas em clima de festa e emoção. Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela são aplaudidos de pé pelo público que marca presença na grande final do reality show, em Oeiras.

O ambiente é de euforia, com gritos, cartazes e muitas demonstrações de carinho. Os quatro finalistas percorrem o espaço como verdadeiras figuras de destaque, sorridentes e visivelmente emocionados com a receção calorosa. A multidão não poupa no entusiasmo e transforma a chegada dos concorrentes num momento digno de estrelas.

A final do Big Brother Verão promete ser uma noite inesquecível, marcada não só pela revelação do grande vencedor, mas também pela energia contagiante vivida no Parque dos Poetas, onde os finalistas são visivelmente celebrados.