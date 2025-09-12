Limusina e uma multidão em êxtase. Finalistas do Big Brother fazem entrada triunfante na gala final

Ao Minuto

As primeiras palavras de Jéssica após a vitória surpreendente no Big Brother Verão

As primeiras palavras de Jéssica após a vitória surpreendente no Big Brother Verão

Final muito renhida. Jéssica vence a final do Big Brother Verão e Catarina Miranda fica em segundo lugar

Final muito renhida. Jéssica vence a final do Big Brother Verão e Catarina Miranda fica em segundo lugar

Jéssica vence e Catarina Miranda fica em segundo. As imagens mais marcantes do derradeiro momento

Jéssica vence e Catarina Miranda fica em segundo. As imagens mais marcantes do derradeiro momento

Depois de ficar em 2º lugar no Big Brother Verão, Afonso consola Catarina Miranda
Depois de ficar em 2º lugar no Big Brother Verão, Afonso consola Catarina Miranda

Jéssica Vieira vence o Big Brother Verão! A reação da avó de Catarina Miranda salta à vista
Jéssica Vieira vence o Big Brother Verão! A reação da avó de Catarina Miranda salta à vista

Momento na íntegra. Todas as imagens da vitória de Jéssica na final do Big Brother
Momento na íntegra. Todas as imagens da vitória de Jéssica na final do Big Brother

A reação imperdível de Catarina Miranda à vitória de Jéssica Vieira no Big Brother Verão
A reação imperdível de Catarina Miranda à vitória de Jéssica Vieira no Big Brother Verão

A espera terminou! Saiba quem é a grande vencedora do Big Brother Verão
A espera terminou! Saiba quem é a grande vencedora do Big Brother Verão

Choque total: Jéssica Vieira vence o Big Brother Verão e deixa Catarina Miranda em 2º lugar
Choque total: Jéssica Vieira vence o Big Brother Verão e deixa Catarina Miranda em 2º lugar

Percentagens renhidas! Catarina Miranda e Jéssica Vieira numa luta renhida
Percentagens renhidas! Catarina Miranda e Jéssica Vieira numa luta renhida

Maria Botelho Moniz chora agarrada aos concorrentes, depois de uma grande surpresa
Maria Botelho Moniz chora agarrada aos concorrentes, depois de uma grande surpresa

Viriato Quintela conquista o terceiro lugar e esta foi a votação

Viriato Quintela conquista o terceiro lugar e esta foi a votação

As doces palavras e a surpresa de Maria Botelho Moniz para o Big Brother
As doces palavras e a surpresa de Maria Botelho Moniz para o Big Brother

A surpresa do Big Brother que deixou Maria Botelho Moniz sem palavras
A surpresa do Big Brother que deixou Maria Botelho Moniz sem palavras

Avó de Catarina Miranda invade o palco do Big Brother Verão. O momento inesperado da final
Avó de Catarina Miranda invade o palco do Big Brother Verão. O momento inesperado da final

Viriato Quintela conquista terceiro lugar do Big Brother. E esta foi a reação do público

Viriato Quintela conquista terceiro lugar do Big Brother. E esta foi a reação do público

Emocionada, Kina recebe largos elogios dos colegas do Big Brother Verão
Emocionada, Kina recebe largos elogios dos colegas do Big Brother Verão

Tente não rir com os momentos mais divertidos do Big Brother Verão
Tente não rir com os momentos mais divertidos do Big Brother Verão

Emoções ao rubro! Saiba quem é o 3º classificado do Big Brother Verão
Emoções ao rubro! Saiba quem é o 3º classificado do Big Brother Verão

Amor nos bastidores da gala final do Big Brother. Maria Botelho Moniz recebe carinhos de Pedro Bianchi Prata (Fotos)

Amor nos bastidores da gala final do Big Brother. Maria Botelho Moniz recebe carinhos de Pedro Bianchi Prata (Fotos)

Maria Botelho Moniz abraça o noivo nos bastidores da gala final do Big Brother. E as imagens são apaixonantes

Maria Botelho Moniz abraça o noivo nos bastidores da gala final do Big Brother. E as imagens são apaixonantes

Concorrentes são surpreendidos com um prémio extra inesperado! Saiba tudo
Concorrentes são surpreendidos com um prémio extra inesperado! Saiba tudo

Kina lança indiretas na final do Big Brother Verão: «Fui o saco de boxe da casa»
Kina lança indiretas na final do Big Brother Verão: «Fui o saco de boxe da casa»

Luísa Abreu aponta faltas de educação na casa e Catarina Miranda reage
Luísa Abreu aponta faltas de educação na casa e Catarina Miranda reage

Alta tensão! Reveja as discussões que mais deram que falar no Big Bother Verão
Alta tensão! Reveja as discussões que mais deram que falar no Big Bother Verão

Limusina e uma multidão em êxtase. Finalistas do Big Brother fazem entrada triunfante na gala final

Limusina e uma multidão em êxtase. Finalistas do Big Brother fazem entrada triunfante na gala final

A grande final do Big Brother Verão no Parque dos Poetas, em Oeiras, começa em clima de festa com a chegada de Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela, que são recebidos com euforia, aplausos e demonstrações de carinho dos fãs.

Recebidos como estrelas, os finalistas do Big Brother Verão chegam ao Parque dos Poetas em clima de festa e emoção. Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela são aplaudidos de pé pelo público que marca presença na grande final do reality show, em Oeiras.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O ambiente é de euforia, com gritos, cartazes e muitas demonstrações de carinho. Os quatro finalistas percorrem o espaço como verdadeiras figuras de destaque, sorridentes e visivelmente emocionados com a receção calorosa. A multidão não poupa no entusiasmo e transforma a chegada dos concorrentes num momento digno de estrelas.

A final do Big Brother Verão promete ser uma noite inesquecível, marcada não só pela revelação do grande vencedor, mas também pela energia contagiante vivida no Parque dos Poetas, onde os finalistas são visivelmente celebrados.

A reação imperdível de Catarina Miranda à vitória de Jéssica Vieira no Big Brother Verão

Afonso Leitão fica em quarto lugar. E a reação de Catarina Miranda dá que falar

Afonso Leitão fica em 4º lugar: Veja a reação de Catarina Miranda

Maria Botelho Moniz abraça o noivo nos bastidores da gala final do Big Brother. E as imagens são apaixonantes

Afonso Leitão fica em quarto lugar com 1% dos votos e esta foi a reação caricata de Catarina Miranda

Momento na íntegra. Todas as imagens da vitória de Jéssica na final do Big Brother

Votações suspensas na grande final! Saiba quem é o 4º classificado do Big Brother Verão

Maria Botelho Moniz confronta Afonso Leitão perante Portugal inteiro: «Ficaram conversas por ter?»

A explicação que todos esperavam: Afonso Leitão revela motivos para nunca ter beijado Catarina Miranda

Nunca antes visto! Finalistas do Big Brother recebidos na final como verdadeiras celebridades

Alta tensão! Reveja as discussões que mais deram que falar no Big Bother Verão

Perante uma multidão, Catarina Miranda fala de sentimentos de Afonso Leitão e as reações são audíveis

Catarina Miranda deixa recado impiedoso a Afonso Leitão: «Nunca lhe daria o primeiro lugar»

«Eu agora metia-me toda nua e...»: Após pedido de Afonso, Miranda riposta

Catarina Miranda destrói a prova e ri de satisfação

