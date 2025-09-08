Ao Minuto

Rivais até ao fim. Jéssica e Miranda trocam novas acusações: «Ainda ontem estavas a mentir»

  Big Brother
  • Há 1h e 25min
Rivais até ao fim. Jéssica e Miranda trocam novas acusações: «Ainda ontem estavas a mentir» - Big Brother

No Big Brother Verão, Jéssica Vieira e Catarina Miranda começam a manhã em clima de tensão. Veja tudo o que aconteceu.

A manhã no Big Brother Verão começou com um pequeno almoço muito especial entre os quatro finalistas - Afonso Leitão, Jéssica Vieira, Catarina Miranda e Viriato Quintela -, mas o clima azedou quando estes recordavam os momentos que mais marcaram a edição.

Viriato Quintela acusou Catarina Miranda de estar a mentir sobre um dos temas que estavam a ser debatidos e a jovem de Almeirim defendeu-se: «Mentirosa não sou, não ganho nada com isso».

Jéssica Vieira não se deixou ficar e respondeu á 'rival'. «Mentirosa és! Tenho de te dizer que és. Ainda ontem estavas a mentir com os dentinhos todos que tinhas na boca. E outra coisa, tu inventas histórias», disse, referindo-se ao facto de a concorrente ter sido desmentida por Maria Botelho Moniz em direto na gala. 

Miranda com «nojo» de Jéssica? Discussão 'explode' em plena gala e Maria Botelho Moniz repõe a verdade

Na gala do Big Brother Verão, Jéssica Vieira e os restantes colegas foram confrontados com as imagens de Catarina Miranda a ver uma fotografia da 'rival' no telemóvel, que semanalmente entra na casa para que eles possam fazer alguns registos, e a dizer «que nojo». A nortenha ficou surpreendida e reagiu.

«Só mostra o tipo de mulher que ela é, está apresentada, para mim já estava, mas como diz que estão sempre a falar nas costas... deu-me gozo ver isto», disse Jéssica, ainda em confessionário.

Quando regressou à sala, a concorrente provocou Catarina. «Que nojo Catarina? É o quê? O meu piercing na língua que te dá nojo?», atirou.

«A foto tinha três pessoas e tinham restos de comida na boca», justificou Miranda, que foi prontamente interrompida por Maria Botelho Moniz: «Os conteúdos fizeram zoom e não havia restos de comida».

«Maria, não sei qual é o problema, ela já me chamou via verde, por acaso não disse com esse intuito, mas se tivesse dito, não tinha problema nenhum», justificou ainda a jovem de Almeirim.

Veja aqui o momento:

